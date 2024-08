Ações da Embraer disparam após lucro trimestral acima das expectativas

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido da Embraer aumentou em quase 40% no segundo trimestre, informou a empresa nesta quinta-feira, superando as expectativas do mercado e fazendo com que as ações subissem acentuadamente.

A terceira maior fabricante de aviões do mundo, atrás da Airbus e da Boeing, registrou um lucro líquido ajustado de 80,4 milhões de dólares nos três meses até 30 de junho, superando a previsão de 47,66 milhões de dólares dos analistas consultados pela LSEG.

A Embraer já havia reportado anteriormente entregas de 19 jatos comerciais no período, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, elevando a receita e ajudando a compensar uma queda de 10% nas entregas de jatos executivos.

As ações da fabricante de aviões subiram até 9,5% após os resultados, entre as maiores altas do índice Ibovespa no dia e ampliando o ganho no acumulado do ano para mais de 85%.

A empresa reafirmou seu guidance para 2024, que inclui a entrega de 72 a 80 aeronaves comerciais e 125 a 135 jatos executivos, gerando uma receita entre 6 bilhões de dólares e 6,4 bilhões de dólares.

"Estamos totalmente comprometidos em atingir nosso guidance para o ano inteiro, apesar de todas as restrições na cadeia de suprimentos com as quais continuamos a lidar", disse o diretor financeiro da Embraer, Antonio Carlos Garcia, em conferência com analistas.

A receita no trimestre foi de 1,49 bilhão de dólares, um aumento de 15,6% em relação ao ano anterior e um pouco mais do que os 1,45 bilhão de dólares esperados pelos analistas. As divisões de aviação comercial e defesa se destacaram com aumentos de 17% e 130% na receita, respectivamente.

O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) aumentou 27,9% para 190,4 milhões de dólares, superando os 135,45 milhões de dólares esperados pelos analistas, enquanto a margem EBITDA cresceu 1,2 ponto percentual para 12,7%.

Analistas do BTG Pactual disseram que os resultados foram sólidos e destacaram as fortes margens da empresa, reiterando sua recomendação de "compra" para as ações, que, segundo eles, oferecem uma "boa exposição" ao setor de aviação a múltiplos atrativos.

A Embraer expressou otimismo com relação a novos pedidos de jatos comerciais em breve e vê espaço para expandir a presença de seus jatos E2 no mercado brasileiro em meio a conversas com companhias aéreas locais, como a Latam, para possíveis acordos.

A fabricante de aviões, cujo nicho se situa logo abaixo do mercado-chave de avões de mais de 150 assentos da Boeing e da Airbus, tem experimentado uma demanda positiva em meio aos prazos de entrega estendidos de suas concorrentes maiores.

Até o momento, as vendas deste ano incluem 20 jatos E2 para a estatal Mexicana de Aviacion e 90 aeronaves E175 para a American Airlines.

"Estamos trabalhando em várias campanhas de vendas em basicamente todas as regiões do mundo, por isso estamos confiantes de que em breve teremos boas notícias sobre novos pedidos", disse o presidente-executivo Francisco Gomes Neto.