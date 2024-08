Ações da China sobem com busca por ativos seguros em meio à fraqueza regional

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram ligeiramente nesta quinta-feira, na contramão da fragilidade dos mercados asiáticos como um todo, uma vez que alguns investidores provavelmente viram os papéis chineses como ativos seguros, apesar de uma recuperação econômica vacilante no país.

As ações do setor de tecnologia lideraram uma ampla venda de ativos nos mercados acionários de toda a Ásia, enquanto a demanda pelo iene se recuperava, com os investidores globais buscando encontrar seu lugar em uma semana difícil para os mercados.

"Acreditamos que uma correção profunda no mercado japonês tenha um impacto limitado sobre as ações A da China", disseram os analistas da Shanghai Securities em uma nota.

"Espera-se que os recursos voltem a fluir para as ações da categoria A. Acreditamos que o aumento da incerteza no mercado externo e o aumento das expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve podem levar o dinheiro a buscar segurança."

Os ganhos ocorreram mesmo depois que as exportações da China cresceram no ritmo mais lento em três meses em julho, não atingindo às expectativas e aumentando as preocupações sobre as perspectivas do setor industrial.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,74%, a 34.831 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,08%, a 16.891 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ficou estável, a 2.869 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,04%, a 3.342 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,45%, a 2.556 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 2,00%, a 20.870 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,37%, a 3.261 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,23%, a 7.682 pontos.

(Redação de Xangai)