Dia de liquidação Shopee tem air fryer, fones e mais com até 82% OFF

A 8.8 Liquidação da Shopee, que acontece nesta quinta-feira (8), liberou um cupom de frete grátis em compras acima de R$ 10 em todas as lojas, além de vários outros cupons de desconto válidos por tempo determinado. O evento faz parte das promoções de datas duplas do site, quando o dia e o mês têm o mesmo número.

Pensando em quem deseja aproveitar a promoção para economizar, o Guia de Compras UOL separou uma lista de produtos com até 82% de desconto, incluindo air fryer, fone de ouvido e escova secadora. Confira:

Resistente à água e poeira;

Versão Bluetooth: 5.1.

Disponível em diferentes tamanhos (solteiro, casal, queen e king) e cores (como azul, branco e rosa);

Capacidade da bateria: 1800 mAh;

Com seis níveis de velocidade.

Feita de metal e vidro temperado;

Mede vários índices, como massa corporal e taxa de gordura.

Disponível em diferentes tamanhos (P, M, G e GG);

Confeccionadas em malha de algodão.

Dobrável e com formato portátil;

Suporta até 10 kg.

Fone intra-auricular;

Vida útil da bateria (com estojo): 40 horas, de acordo com a marca.

Versão Bluetooth: 5.3.

Com cancelamento de ruído ativo (Active Noise Cancellation, ANC);

Gera uma névoa finíssima, de acordo com o fabricante;

Baixo ruído de funcionamento.

Capacidade de 3,5 L;

Potência de 1.500 W.

Potência de 1.200W;

Revestimento cerâmico com Tourmaline Íon, que sela as cutículas dos fios.

Promete nutrir e hidratar intensamente os fios;

Recomendado para cabelos ressecados, secos ou quimicamente tratados.

