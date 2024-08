Sei que, para muitas pessoas, carros são complexos. Pensando bem, são até para mim, que trabalho com isso. Porém, é certo que algumas coisas são simples de se entender e merecem maior atenção por parte dos motoristas.

Na coluna dessa semana, vou explicar os motivos para você parar de terceirizar tudo para o frentista do posto toda vez que for reabastecer o combustível.

Calibrar os pneus Imagem: Foto: Shutterstock

Calibrar pneus

Os pneus dos nossos carros perdem pressão com o tempo, e por isso exigem nossa atenção periodicamente. Mas tem o momento certo para isso, que é sempre quando os pneus ainda estiverem com temperatura baixa, ou seja, logo na primeira saída do dia, no posto mais próximo possível, para evitar que eles rodem muito e se aqueçam.

O atrito com o asfalto aumenta a temperatura dos pneus, expandindo o ar dentro deles. Quem calibra nessa condição 'engana' o calibrador, que vai entender uma pressão maior do que a real, e provavelmente vai deixá-los com pressão errada.

Muitos optam pela comodidade e deixam essa responsabilidade para o frentista, que jamais vai se atentar a isso. Se você chegar com os pneus quentes e pedir para ele calibrar, o funcionário do posto de combustíveis vai atender prontamente.

Além disso, nem sempre eles respeitam a pressão recomendada pelo fabricante, que varia de carro para carro. Portanto, eu recomendo que o ato de calibrar os pneus seja sempre uma responsabilidade do motorista.

Abastecimento Imagem: Divulgação

Completar o tanque

Quem tem o costume de pedir para completar o tanque de combustível já está acostumado com o frentista perguntando se quer que encha até a boca ou pare no primeiro estalo. Parece uma pergunta inocente, afinal, que mal pode fazer encher até a boca? Alguns podem até imaginar que é melhor ter uns quilômetros de autonomia a mais.

Porém, essa prática só é boa para o dono do posto, que vende mais combustível. Para você, o dono do carro, é prejudicial, pois na parte superior do tanque existe um filtro de carvão ativado que absorve o vapor do combustível. Se entrar combustível até o limite, esse filtro ficará submerso, perderá sua função e ficará inutilizável.

Sendo assim, recomendo que sempre acompanhe o que o frentista vai fazer nessas horas e peça para parar o reabastecimento logo após o primeiro estalo da bomba.

Arrefecimento Imagem: Foto: Shutterstock

Inspecionar nível do líquido de arrefecimento

Todos os carros com refrigeração por líquido exigem que o sistema seja inspecionado periodicamente. Se estiver funcionando bem, o nível sempre se mantém entre o mínimo e o máximo recomendado, algo facilmente checado no reservatório de expansão.

O que nem todos sabem é que o certo é fazer essa inspeção somente quando o motor ainda estiver em sua fase fria, ou seja, antes de sair com o carro.

No posto, o frentista pede para olhar e você deve negar o pedido. Ciente de que está tudo em ordem, não tem motivos para deixar que ele faça essa revisão.

O pior que pode acontecer é ele alertar que o nível está baixo e querer completar com algum aditivo disponível no posto, que nem sempre será o mesmo que está no sistema do seu carro. Não é recomendado essa mistura de aditivos, tampouco colocar água de torneira, a mesma que utilizam para limpar os vidros do carro.

Esse coquetel, que não é previsto pelo sistema de arrefecimento do seu carro, pode contribuir para corroer mangueiras e componentes, causando sérios problemas.

Nível de óleo Imagem: Foto: Shutterstock

Inspecionar nível do óleo do motor

Assim como no sistema de arrefecimento, o nível do óleo do motor também deve ser checado previamente, e não quando se está em um posto de combustível. Não precisa ser necessariamente na fase fria do motor, mas é preciso esperar cerca de 10 a 15 minutos para isso.

Basta entender que, quando o motor está em funcionamento, o óleo circula por todas as galerias dele, inclusive nas partes mais altas. Esses minutos de espera são necessários para que todo o óleo volte para a parte mais baixa do motor, permitindo que a inspeção do nível seja mais exata.

Abastecer um carro leva bem menos tempo que isso, portanto o frentista que se oferece para checar o óleo com o motor quente, já sabe que o nível que vai aparecer na vareta será baixo, e vai querer vender um litro de óleo para completar, algo que nem precisa ser completado.

Assim como no caso do arrefecimento, o óleo adicionado pode ser diferente do recomendado para o seu carro, e essa mistura pode causar estragos.

Lava rápido Imagem: Matuiti Mayezo/Folhapress

Ducha rápida

Esse último ponto é mais uma questão estética, e felizmente não é prejudicial para o funcionamento do carro. Mas, se você gosta de cuidar do seu carro, recomendo que evite lavar no posto de combustível, que geralmente oferece o serviço de ducha rápida.

Pode reparar que, por mais os lavadores se esforcem para fazer um bom serviço, os produtos e panos utilizados são compartilhados com vários carros. Além disso, nem sempre são adequados para lavagem de veículos. Em pouco tempo, a lataria do seu carro vai 'ganhar' micro riscos e manchas.

Se não for possível lavar na própria residência, o melhor é levar em estéticas automotivas, que trabalham com mais cuidado e utilizam os produtos certos para o seu carro.

