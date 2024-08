Walt Disney reverte prejuízo e tem lucro de US$ 2,62 bi, mas alerta sobre desafios em parques

A Walt Disney teve lucro líquido de US$ 2,62 bilhões no terceiro trimestre fiscal (encerrado em junho), revertendo prejuízo líquido de US$ 460 milhões no ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 7. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,39 no período, bem acima do previsto pelo consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,20.

Já a receita da Disney teve expansão anual de 3,7% no trimestre, a US$ 23,16 bilhões, mas ficou levemente acima do consenso da FactSet, de US$ 23,08 bilhões.

No balanço, a gigante de entretenimento americana destaca que sua unidade de straming - incluindo Disney+, Hulu e ESPN+ - se tornou lucrativa um trimestre antes do antecipado, com receita de US$ 6,38 bilhões - um aumento de 15% na comparação anual com o período entre abril e junho de 2023 - e lucro de US$ 47 milhões.

Diante do resultado ajustado, a Disney elevou novamente sua projeção para o lucro ajustado por ação no ano fiscal de 2024, prevendo crescimento de 30%, ante previsão anterior de alta de pelo menos 25%.

No entanto, a empresa alertou sobre os desafios na divisão de parques temáticos e "experiências", devido ao arrefecimento na demanda dos consumidores graças a custos elevados de inflação e investimentos maiores em tecnologia.

A Disney espera queda de meio dígito porcentual em relação ao ano anterior, refletindo essas dinâmicas de desaceleração "cíclica" no consumo global.