Wall Street sobe com alívio em ações de tecnologia

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, com a valorização das ações de tecnologia, depois que uma autoridade do Banco do Japão acalmou preocupações dos investidores com relação aos juros do país, após um aumento surpreendente nos custos de empréstimo na semana passada que desencadeou uma forte volatilidade nos mercados globais.

Os mercados de ações globais obtiveram ganhos depois que o vice-presidente do banco central japonês Shinichi Uchida disse que a autoridade monetária não elevará os juros quando os mercados financeiros estiverem instáveis, empurrando o iene para baixo e impulsionando a confiança do mercado.

O aumento surpreendente da taxa de juros pelo Banco do Japão em 31 de julho levou a uma recuperação do iene, amplamente utilizado para a aquisição de ativos de alto rendimento, e provocou a venda de ações globais conforme investidores desfizeram suas operações de "carry trade".

"Como em muitas operações que ficam 'lotadas', as pessoas começam a se aproveitar do fato de ser uma maneira fácil de ganhar dinheiro e isso tende a acabar mal", disse JJ Kinahan, presidente-executivo do IG Group North America.

"As coisas ficaram realmente exageradas muito rapidamente e agora, cabeças mais frias estão prevalecendo."

O Dow Jones subia 1,11%, a 39.431,60 pontos. O S&P 500 tinha alta de 1,69%, a 5.328,36 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 2,05%, a 16.701,80 pontos.

Grandes nomes da tecnologia, como a Nvidia e a Amazon.com, continuavam sua recuperação após a forte queda na segunda-feira, subindo 3,7% e 2,5%, respectivamente.

Dez dos 11 principais setores do S&P eram negociados em alta, com o setor de tecnologia da informação e de energia liderando os ganhos.

O S&P 500 e o Nasdaq encerraram a terça-feira com alta de mais de 1%, com comentários de autoridades do Federal Reserve aliviando preocupações com uma recessão nos Estados Unidos e as atenções se voltando a balanços corporativos.

(Por Shubham Batra e Shashwat Chauhan em Bengaluru)