Viúva de noivo atropelado no RJ cria perfil para achar suspeito foragido

A viúva do fisioterapeuta Fábio Toshiro, que morreu atropelado horas depois do próprio casamento, criou um perfil nas redes sociais pedindo pistas do influenciador suspeito que está foragido.

O que aconteceu

A página foi criada após 24 dias do sumiço de Vitor Vieira Belarmino. O influenciador, apontado como autor do crime, tem um mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da Justiça.

''Pedimos ajuda de todos para continuar compartilhando fotos e informações'', disse Bruna Villarinho. A viúva ainda pediu aos seguidores para usar a hashtag #justiçapelotoshiro e os marquem nas publicações.

''Onde está Vitor Vieira Belarmino?'', questionou. Bruna compartilhou a foto do suspeito e disse que não irá parar até que ele seja encontrado. Ela também postou um vídeo do momento do atropelamento, em que o influenciador aparece dirigindo em alta velocidade.

Relembre o caso

Fábio Toshiro e sua noiva, Bruna Villarinho, tinham acabado de chegar da cerimônia de casamento do casal. Por volta de 22h40 eles deixaram o sítio onde ocorreu o casamento para ir ao hotel, onde passariam parte da lua de mel.

O casal chegou ao Hotel CS Design, fez o check-in e subiu para deixar as malas e trocar de roupa. Toshiro quis olhar o mar com Bruna e, ao atravessar a avenida Lúcio Costa, por volta das 23h20, foi atropelado e morreu. Bruna não foi atingida, mas, segundo sua advogada, ficou traumatizada com o que aconteceu.

O influenciador é considerado foragido pela Justiça. O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que realizou uma perícia no local e apreendeu o automóvel, localizado em um condomínio na Barra da Tijuca.

Com exceção do influencer, todos já foram ouvidos pelas autoridades. Uma testemunha informou que o impacto fez com que o corpo de Toshiro fosse projetado para dentro do carro. Os ocupantes saíram, tiraram a vítima e a deixaram na via pública antes de fugir.

O carro, BMW 428I, guiado pelo influenciador acumula mais de R$ 17 mil em dívidas. Constam multas por excesso de velocidade, por dirigir na contramão, por CNH vencida, por dirigir usando o celular, por falta de licenciamento e por falta de uso de cinco de segurança.

Quem era a vítima?

Toshiro, como era chamado entre os amigos, estava em um relacionamento com Bruna havia seis anos. Há um ano, eles começaram a planejar a festa de casamento, que aconteceu em Guaratiba, zona oeste do Rio.

Mesmo sendo uma pessoa mais reservada, entre amigos ele era descrito como divertido e amável. "Ele sempre tinha um sorriso no rosto para quem ele amava. Era uma pessoa com a qual todos amávamos estar, um ser humano ímpar. Todos estávamos fazendo a contagem regressiva para o casamento, pois era o grande sonho da Bruna e o Toshiro realizou. Ele estava muito feliz, muito animado e sorridente", contou ao UOL Flávia Godoy, 43, amiga do casal havia quatro anos.

Fábio Toshiro Kikuta e Bruna Toshiro estavam juntos há seis anos Imagem: Arquivo pessoal

Fisioterapeuta da Rede D'Or, ele também amava viajar e compartilhar nas redes sociais fotos dos lugares que visitava. "Colecionando momentos, experiências e felicidades. Construindo memórias", disse Toshiro, em seu perfil.

Estava nos planos do casal uma viagem de lua de mel por 30 dias. Um dos destinos seria o Japão, origem da família do noivo.

Além de Bruna, Toshiro também deixou um filho de 14 anos, que veio dos EUA para enterrar o pai. Cerca de 250 pessoas foram se despedir do fisioterapeuta na cerimônia de ontem. Toshiro também deixou o pai, que tem Alzheimer, e uma irmã.

"Bruna está dilacerada. Ela perdeu o grande amor da vida dela", disse a amiga. "Difícil mensurar o tamanho da perda conhecendo-a como a conheço. Ela está destroçada, nunca vi Bruna sem a luz que ela possui como vi esses dias. [...] Não sei quando ela voltará a sorrir. Perder o amor de sua vida dessa forma tão vil e covarde, horas após o casamento, é um filme de terror, uma das situações mais terríveis que já presenciei alguém passar na vida! É muito cruel", continuou.