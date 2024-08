Tripé para celular por menos de R$ 100 é bom? Veja o que diz quem comprou

Seja para gravar vídeos com mais estabilidade, ou tirar fotos de diferentes ângulos sem dificuldade, ter um tripé a mão pode ser muito útil para quem gosta de produzir conteúdo para internet. E uma boa opção que o Guia de Compras UOL encontrou é o tripé para celular da Ulanzi, que faz sucesso entre consumidores, com mais de cem compras só no mês passado na Amazon.

O produto promete ser compatível com vários modelos de celulares, como iPhone e Galaxy, e câmeras fotográficas também. Veja a seguir o que a marca diz sobre esse produto e algumas avaliações de quem já usou.

O que a Ulanzi diz sobre esse tripé?

Cabeça esférica panorâmica de 360° para disparo horizontal e vertical;

Altura ajustável (mínima de 32,5 cm e máxima de 147 cm);

Cinco possibilidades de altura para definir, podendo ser usado apoiado em mesas ou no chão;

Possui sapata fria e rosca de 0,63 cm, para adicionar microfone ou iluminação;

Também pode funcionar como bastão de selfie;

Além de celulares, pode ser montado com câmeras fotográficas de diferentes marcas.

O que diz quem comprou

Esse tripé tem nota média de 4,6 (do total de cinco) na Amazon. Entre os pontos positivos indicados por compradores, estão o custo-benefício e a resistência.

Era exatamente o que eu esperava. Ficou quase do meu tamanho (acho q deve ter uns 1,50 m). Bem estável, fácil de manusear e não me parece ser frágil. Demorou 22 dias.

Marins

Produto é fantástico. Gosto demais da Ulanzi, por conta da qualidade dos seus produtos. Recomendo.

Diógenes T.

Super-resistente e suporta peso do celular e câmeras.

Jessyca Hervilla

Produto atende às expectativas. Útil, versátil e bom custo-benefício.

Marcello

Fácil de manusear e de tamanho fácil de transportar.

Joaquim

Pontos de atenção

Também há consumidores que reclamam da dificuldade em manusear o produto, da falta de estabilidade e de defeitos que surgiram nas peças em alguns dias.

Muito difícil de manusear. Não gostei do produto. Não tem opção para o celular ficar na posição horizontal. Obs.: se o seu celular não tiver opção de disparo automático, você não vai conseguir tirar foto.

Adelha Bezerra

Onde eu coloco o celular, não fica estável. Eu ajusto o máximo que posso e o celular ainda cai. Tive que optar por outro modelo.

Andrea G.*

*Comentário traduzido do espanhol

