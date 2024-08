Tales: Lula tem a chance de demitir ministro que nem deveria ter entrado

O presidente Lula (PT) tem agora a oportunidade de finalmente demitir o ministro Juscelino Filho (União-MA), que nem deveria ter sido escolhido para o Ministério das Comunicações, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta terça-feira (6).

O Ministério das Comunicações se envolveu em uma trapalhada ontem ao editar a icônica imagem em que as norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles, segunda e terceira na prova de solo da ginástica artística, reverenciam Rebeca Andrade, que levou o ouro. O órgão retirou a brasileira e colocou a ilustração de um computador para promover o programa "Computadores para Inclusão".

[Isso] É uma oportunidade para demitir o ministro, esse ministro já deu tanto problema. Não faz sentido esse ministro na pasta. (...) Esse ministro Juscelino Filho não devia estar no ministério há muito tempo, nem deveria ter entrado. Tales Faria, colunista do UOL

Por outro lado, também não é brincadeira. Isso mostra que há um problema sistêmico. Uma coisa dessas é mostrada para a direção. Mostraram para alguém que não teve coragem de dizer que estava ruim. Ou então, se teve coragem, teve alguém acima dele que liberou, o que não é provável. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales Faria, há um erro sistêmico no Ministério das Comunicações que começou com a escolha do ministro do União Brasil.

Então, ou há um erro de sistema em que as coisas não são apresentadas a quem é o responsável por aprovar ou as pessoas não têm coragem de falar. Como existem em vários governos, os presidentes falam e as pessoas não dizem 'presidente, isso aí vai dar ruim, vai dar errado'. Tales Faria, colunista do UOL

Tem que ter coragem de falar, isso é um erro sistêmico. Esse ministério está com um erro sistêmico que nasceu na escolha do ministro e na organização do ministério. Isso daí é um devido a organização do ministério. Tales Faria, colunista do UOL

Acusado de corrupção, Juscelino Filho já afirmou que só sai do cargo se Lula o demitir.

Veja a íntegra do programa: