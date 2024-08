Policial liga para esposa, diz ter matado amante dela e se suicida em BH

Do UOL, São Paulo

Um sargento da Polícia Militar é suspeito de matar o suposto amante da esposa nesta terça-feira (6) em Belo Horizonte. Agente se matou em seguida.

O que aconteceu

Claydson Bahiense Viana, de 40 anos, teria matado a vítima com vários disparos. O caso ocorreu em uma mecânica no bairro Boa Vista e foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O mecânico Ângelo Magno Ferreira Dias Galvão, de 40 anos, chegou a ser levado para o Hospital João XXIII, mas não resistiu. No local do crime, a Polícia Civil ainda encontrou cápsulas de cartucho, arma de fogo, carregador e munições, mas o suspeito já havia fugido.

Enquanto atendiam o caso, os militares receberam a informação de uma nova ocorrência de disparos. Em uma rua próxima da oficina, os agentes descobriram que o sargento Claydson tinha cometido suicídio.

Sargento fez chamada com a esposa para avisar sobre o amante. Segundo informações do boletim de ocorrência, Claydson ligou para a mulher, disse ter descoberto sobre a relação extraconjugal e confessou ter matado Ângelo. Minutos depois, se matou.

Esposa foi levada para o atendimento psicológico da Polícia Militar. Os corpos dos dois homens, foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette para serem periciados.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.