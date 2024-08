Reinaldo: Extrema direita mente sobre IR de atletas; quer populismo fiscal

O colunista Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta quarta (7) que a extrema direita tenta uma jogada de populismo fiscal ao espalhar mentiras nas redes sociais sobre o imposto de renda devido por medalhistas olímpicos e ao sugerir a isenção sobre a remuneração dos atletas. Proposta de dois parlamentares quer isentar medalhistas de imposto sobre os prêmios que vão receber pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Mensagens que estão circulando nas redes afirmam que o governo brasileiro vai taxar os atletas por suas medalhas. A Receita Federal publicou post esclarecendo que nenhum atleta precisa pagar imposto pelas medalhas. A tributação se dá sobre as remunerações, como ocorre com qualquer outro profissional que tenha ganhos superiores à faixa de isenção.

Não tem que ter uma lei como essa. Eu defendo uma lei como essa para o meu porteiro, que paga imposto. E defendo uma lei como essa pra quem ganha até R$ 6 mil, R$ 7 mil, se a gente conseguisse e se isso fosse possível para os cofres públicos. A canalha que inventou o [Fernando] Haddad [ministro da Fazenda] 'supertributador', quando o Haddad diminuiu a carga tributária em vez de aumentar — isso que estou falando é objetivo, não é uma opinião (...) — mas, a extrema direita inventou um Haddad supertributador. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo destacou que não se tributa medalhas e que a Receita Federal cumpre a lei.

Ah, o governo agora vai tributar os atletas. Essa tributação que está aí é a que está em vigência desde 2007. Não se tributa as medalhas, obviamente, agora o ganho é tributado como qualquer outro. Se recolhe na fonte o pagamento, segundo a tabela que existe, e na hora da declaração, o atleta declara aquilo que foi recolhido pra ver se tem direito a restituição. Como qualquer outra pessoa.

Aí, tem o deputado do PL que fez uma proposta pra isentar de imposto (...). Vou chamar de populismo fiscal, porque é claro que se isso virar um projeto, vai ser aprovado. Oh, em nome da nacionalidade, as pessoas que estão ajudando o Brasil a levar adiante o nome do Brasil merecem ter isenção de imposto. Então, vamos começar a isentar de imposto todos os médicos que honram a medicina brasileira e lutam pela saúde dos brasileiros. Vamos isentar os professores que fazem tanto pelas crianças? (...) Vamos isentar toda a classe trabalhadora, não se paga mais imposto. É um absurdo, a proposta é absurda, estúpida. É populismo fiscal. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo lembrou que o caminho para formar atletas passa pelo investimento.

Querem incentivar atleta e tal? O caminho é outro. A gente já tem o bolsa atleta. Vamos incentivar ainda mais? Vamos pedir para as empresas investirem ainda mais? Quando a gente pega o quadro de medalhas, é evidente que a gente não tem um quadro de medalhas compatível com a nossa população. Quando a gente pega a França, com uma população muito menor que a nossa, veja quantas medalhas tem a França, ali pelo quarto lugar. Evidentemente, o Brasil poderia ter mais medalhas. Só vai ter mais medalhas quando houver mais investimento, só vai haver mais investimento quando houver mais dinheiro pra descobrir os talentos desde quando a criança é novinha.

A gente não precisaria ter tantos heróis se sacrificando, deveríamos ter mais políticas públicas, mais dinheiro investindo nessa gente, mais empresas. Dá pra fazer um monte de coisas, não vai ser isentando de pagar imposto. Isso daí são aqueles botões quentes que a extrema direita sabe apertar direitinho, sabe mobilizar. Olha a facilidade com que a extrema direita pegou uma mentira e transformou isso numa mentira influente. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: