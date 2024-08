Reduz a inflamação e melhora o intestino: conheça 3 benefícios do homus

Tradicional nas culinárias do Oriente Médio, o homus geralmente é feito com grão-de-bico cozido, tahine (pasta de gergelim), azeite e temperos muito aromáticos.

Fácil de preparar e de servir, a pasta é uma opção saudável para substituir produtos industrializados e ricos em gordura usados em sanduíches, como maionese e requeijão. Também é ótima para acompanhar palitinhos de vegetais crus na hora do lanche e para fazer molhos de salada.

Veja alguns benefícios que você tem ao incluir o homus em seu cardápio:

Reduz a inflamação O homus tem substâncias que ajudam a combater inflamações crônicas. Seu consumo ajuda na redução dessa condição no organismo, já associada a problemas metabólicos como resistência à insulina e obesidade.

Melhora o funcionamento do intestino A pasta é fonte de fibras (presentes no grão-de-bico), que contribuem para o bom funcionamento do intestino e para eliminar toxinas. Pesquisa publicada no Beneficial Microbes mostra que um tipo de carboidrato presente na leguminosa atua diretamente sobre a microbiota intestinal, estimulando o crescimento ou a atividade das bactérias benéficas para nosso organismo.

Auxilia no controle de peso Vários trabalhos científicos, como uma análise publicada na Obesity Reviews, mostram que o consumo regular de leguminosas está associado a um menor risco de obesidade e doenças relacionadas. Isso ocorre pois o grão-de-bico é fonte de proteínas e fibras, substâncias que aumentam a saciedade e fazem com que você sinta menos fome ao longo do dia.

Aprenda a preparar homus em reportagem de VivaBem que mostra ainda mais vantagens de incluir o alimento na dieta.