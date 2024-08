Rafael Nadal anuncia que não vai disputar o US Open

O astro espanhol Rafael Nadal, 22 vezes campeão de torneios do Grand Slam, anunciou nesta quarta-feira (7) a sua desistência do Aberto dos Estados Unidos, afirmando que não se sente capaz de ter um desempenho ao seu melhor nível.

"Não creio que conseguirei dar 100% desta vez", postou Nadal em sua conta na rede social X.

Nadal, quatro vezes campeão do US Open, disse que seu próximo torneio será a Laver Cup, em setembro, em Berlim.

Sua ausência no Aberto dos Estados Unidos (que será disputado de 26 de agosto a 8 de setembro) será a sexta nos últimos sete torneios do Grand Slam, com a única exceção sendo sua eliminação na primeira rodada do Aberto da França deste ano.

"Olá a todos, estou escrevendo para anunciar que decidi não competir no Aberto dos Estados Unidos deste ano, um lugar do qual tenho lembranças incríveis", disse Nadal, de 38 anos. "Vou sentir falta das sessões noturnas especiais em Nova York, no Ashe", em referência ao principal estádio do complexo de tênis de Queens.

"Obrigado a todos os meus seguidores, especialmente aos americanos. Sentirei falta de todos vocês", disse ele.

Nadal competiu nas Olimpíadas de Paris disputadas em Roland Garros, onde conquistou 14 títulos de simples no Aberto da França.

O espanhol, que conquistou o ouro olímpico de simples em Pequim-2008, perdeu para Novak Djokovic, que mais tarde se sagraria campeão, na segunda rodada de simples em Paris, e junto com Carlos Alcaraz foi eliminado nas quartas de final das duplas.

No mês passado, em Bastad, Nadal alcançou a sua primeira final da ATP desde 2022, na qual perdeu para o português Nuno Borges.

O último título de Grand Slam de Nadal foi o do Aberto da França de 2022. Ele venceu o US Open pela última vez em 2019, mas agora, com este anúncio, terá perdido quatro das últimas cinco edições, com exceção de 2022, quando chegou à quarta rodada.

