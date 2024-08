Quais são as principais atrações de cada parque da Disney em Orlando?

Em Orlando, a capital mundial dos parques temáticos, a Disney encanta visitantes de todas as idades. E se você já está pensando em ir para lá, o Guia de Compras UOL listou as principais atrações dos parques Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom.

Lembrando que o planejamento é fundamental para aproveitar melhor a viagem, por isso vale muito a pena comprar os ingressos para os parques antecipadamente, estudar o mapa dos parques e dias de menor lotação.

Magic Kingdom

TRON Lightcycle/Run Imagem: Divulgação/Disney

O parque mais icônico da Disney, com o castelo da Cinderela como símbolo, oferece atrações clássicas como a montanha-russa dos Sete Anões, a Space Mountain e o desfile Festival of Fantasy. É o lugar perfeito para reviver a infância, principalmente se você era ou é fã de contos de fadas.

Atrações imperdíveis

TRON Lightcycle/Run: uma montanha-russa com trechos abertos e fechados, cheia de luzes, inspirada no universo futurístico do filme

uma montanha-russa com trechos abertos e fechados, cheia de luzes, inspirada no universo futurístico do filme Space Mountain: uma montanha-russa no escuro que te leva em uma aventura intergaláctica

uma montanha-russa no escuro que te leva em uma aventura intergaláctica Seven Dwarfs Mine Train: uma montanha-russa familiar que te leva pela mina dos Sete Anões

uma montanha-russa familiar que te leva pela mina dos Sete Anões Peter Pan's Flight: um passeio mágico que te leva para voar sobre a Londres noturna e a Terra do Nunca

um passeio mágico que te leva para voar sobre a Londres noturna e a Terra do Nunca It's a Small World: um cruzeiro musical por diversos países do mundo, celebrando a diversidade cultural

um cruzeiro musical por diversos países do mundo, celebrando a diversidade cultural Jungle Cruise: um cruzeiro divertido pela selva, com direito a piadas e encontros com animais selvagens

Epcot

'Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind' Imagem: Kent Phillips

A ideia do parque é dar uma volta ao mundo, conhecendo aspectos da cultura de diferentes países divididos em pavilhões temáticos. Experimente atrações futuristas como Soarin' Around the World e Test Track. O World Showcase Lagoon oferece diversas opções gastronômicas e entretenimento para todas as idades.

Atrações imperdíveis

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind: uma montanha-russa com lançamento reverso inspirada com a temática dos Guardiões da Galáxia. É totalmente coberta e gira em 360º graus

uma montanha-russa com lançamento reverso inspirada com a temática dos Guardiões da Galáxia. É totalmente coberta e gira em 360º graus Soarin' Around the World: um simulador de voo que te leva para sobrevoar paisagens icônicas do mundo

um simulador de voo que te leva para sobrevoar paisagens icônicas do mundo Remy's Ratatouille Adventure: uma aventura 4D que te encolhe ao tamanho de um rato e te leva para a cozinha do restaurante Gusteau's

uma aventura 4D que te encolhe ao tamanho de um rato e te leva para a cozinha do restaurante Gusteau's Frozen Ever After: um passeio de barco pela história de "Frozen", com direito a encontros com Anna, Elsa e Olaf

um passeio de barco pela história de "Frozen", com direito a encontros com Anna, Elsa e Olaf Test Track: uma atração que te permite projetar seu próprio carro virtual e testá-lo em uma pista de alta velocidade

uma atração que te permite projetar seu próprio carro virtual e testá-lo em uma pista de alta velocidade World Showcase: uma volta ao mundo em 11 pavilhões, cada um representando um país diferente, com comidas típicas, lojas e atrações culturais

Hollywood Studios

A atração "Millennium Falcon: Smugglers Run" no Hollywood Studios Imagem: Xinhua/Li Ying

Os carros-chefes são as atrações de Star Wars e Toy Story. Você pode acompanhar as atrações The Twilight Zone Tower of Terror e Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith. Esse parque é imperdível para fãs de cinema e aventura.

Atrações imperdíveis

Star Wars Rise of the Resistance: uma atração imersiva que te coloca no meio de uma batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem

uma atração imersiva que te coloca no meio de uma batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem Millennium Falcon Smugglers Run: um simulador interativo que te coloca no comando da Millennium Falcon em uma missão de contrabando

um simulador interativo que te coloca no comando da Millennium Falcon em uma missão de contrabando The Twilight Zone Tower of Terror: um elevador que te leva por uma torre mal-assombrada e termina com uma queda livre de 13 andares em um elevador

um elevador que te leva por uma torre mal-assombrada e termina com uma queda livre de 13 andares em um elevador Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith: uma montanha-russa alucinante ao som de Aerosmith

uma montanha-russa alucinante ao som de Aerosmith Slinky Dog Dash: uma montanha-russa pelo mundo dos brinquedos em que o carro é o corpo do famoso cachorro de Toy Story

Animal Kingdom

Avatar Flight of Passage Imagem: Disney

Imitando uma savana africana, o parque te leva para uma viagem ao país, mesmo estando em solo americano. Você pode explorar a área Pandora - The World of Avatar e suas paisagens diferentes, além de experienciar a montanha-russa Expedition Everest. Atrações como Avatar Flight of Passage e Na'vi River Journey também proporcionam uma experiência imersiva.

Atrações imperdíveis

Avatar Flight of Passage: um simulador 4D que te leva para voar em um banshee pelas paisagens de Pandora, o planeta fictício de Avatar

um simulador 4D que te leva para voar em um banshee pelas paisagens de Pandora, o planeta fictício de Avatar Na'vi River Journey: um passeio de barco pelo mundo bioluminescente de Pandora, com direito a encontros com criaturas mágicas

um passeio de barco pelo mundo bioluminescente de Pandora, com direito a encontros com criaturas mágicas Kilimanjaro Safaris: um safári guiado com encontros com elefantes, girafas, leões e outros animais selvagens

um safári guiado com encontros com elefantes, girafas, leões e outros animais selvagens Expedition Everest: uma montanha-russa que te leva em uma expedição ao Monte Everest, com direito a um encontro com o Yeti (ou abominável homem das neves)

uma montanha-russa que te leva em uma expedição ao Monte Everest, com direito a um encontro com o Yeti (ou abominável homem das neves) Dinosaur: uma atividade que te leva de volta à era dos dinossauros, com direito a um encontro com um meteoro

Ingresso múltiplo é mais vantajoso

Para quem tem a intenção de visitar todos esses parques, vale mais a pena comprar o ingresso múltiplo de quatro dias, pois fica mais barato do que comprar os ingressos unitários.

Você pode utilizar o ingresso para visitar os quatro parques ou ir duas vezes em um deles, mas, aí, teria de abrir mão de visitar algum.

Além disso, a flexibilidade de visitar os parques em diferentes dias permite aproveitar cada atração com calma e sem correria. Confira abaixo as regras para o ingresso de quatro dias:

É permitido visitar um parque por dia, na data de início escolhida, entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de outubro de 2025, conforme disponibilidade

O ingresso expira 6 dias após a data de início

Os parques podem fechar devido a reformas, capacidade, demanda, condições climáticas ou eventos especiais, em uma ou mais datas em que o ingresso seja válido

Se você quiser visitar mais de um parque temático no mesmo dia, pode contratar a opção Park Hopper® (não incluída no ingresso)

Não inclui estacionamento

Os ingressos e extras da Disney não são transferíveis

Você pode cancelar gratuitamente até 90 dias após a compra

Para alterar um ingresso não utilizado, entre em contato com a Disney no telefone (407) 939-4357. Os preços podem variar em caso de alteração