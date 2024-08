Prefeita de Paris diz não querer se 'vingar' de ataques antes da Olimpíada e que 'herança climática' permanecerá

Anne Hidalgo não pensou duas vezes quando decidiu mergulhar no rio Sena para provar a fiabilidade da qualidade da água para os atletas que participariam da Olimpíada de Paris. Há nove anos, desde que a capital francesa concorreu e foi designada sede dos jogos olímpicos, ela "vestiu a camisa" do evento, mesmo sendo alvo de críticas e ataques violentos - o famoso bashing - por parte da imprensa internacional, e mesmo dos franceses. Sem se curvar, ela defende a "herança durável" do evento.

Anne Hidalgo não pensou duas vezes quando decidiu mergulhar no rio Sena para provar a fiabilidade da qualidade da água para os atletas que participariam da Olimpíada de Paris. Há nove anos, desde que a capital francesa concorreu e foi designada sede dos jogos olímpicos, ela "vestiu a camisa" do evento, mesmo sendo alvo de críticas e ataques violentos - o famoso bashing - por parte da imprensa internacional, e mesmo dos franceses. Sem se curvar, ela defende a "herança durável" do evento.

Vitoriosa em sua aposta nestes Jogos Olímpicos de Paris 2024, a prefeita Anne Hidalgo conversou com a RFI sobre a herança das olimpíadas e antecipou um "choque cultural" nas Paralimpíadas. "Cada distrito parisiense tem acessibilidade garantida mesmo nos transportes. Esse evento promete um grande choque cultural. Vamos saudar a beleza de nossas singularidades", declarou.

Sobre o bashing sofrido durante os últimos nove anos - dois de candidatura e sete de preparação da cidade - Hidalgo fala da propagação de "uma imagem permanente de degradação da capital francesa que não era real".

"Claro que quando você tem 2,2 milhões de pessoas que vivem em uma cidade, e um total de 5 milhões que a atravessam diariamente, questões de limpeza e segurança sempre vão existir. Mas hoje em dias muitos franceses e mesmo estrangeiros voltaram atrás, eles dizem que finalmente Paris está bonita, limpa, e com minha equipe estamos muitos felizes e orgulhosos desse resultado", celebrou.

"Mas foi difícil segurar a onda no meio dessa tempestade de críticas", confessou Hidalgo. "Algumas delas nos permitiram de melhorar e ir além, outras queriam apenas nos destruir, mas não conseguiram acabar com a imagem de Paris", declarou a prefeita. "Finalmente, agora a verdade está aí, límpida, aos olhos do mundo inteiro", comemorou.

Questionada pela RFI, a prefeita disse que não pretende "se vingar" das críticas violentas que recebeu. "Não sou vingativa, porque acho que é uma coisa que exige muita energia, e como eu aprendo muito com os atletas, vejo que é preciso persistir na liberação de energias criativas. A vingança consome muita energia, não é exatamente isso que me interessa. No entanto, fico feliz de constatar que Paris é amada no mundo inteiro", declarou.

Herança

"As transformações que Paris sofreu são duráveis, não fechamos as portas dessa olimpíada pretendendo que tudo acabou", declarou Hidalgo. "As mudanças do ponto de vista ecológico, as ciclovias, todos os espaços verdes, a adaptação da cidade às mudanças climáticas, tudo isso será uma herança durável. Por exemplo, a transformação da Porta de La Chapelle, que era um bairro descrito por uma parte da imprensa internacional como uma região não frequentável, e que hoje é um lugar muito bonito, onde, aliás, estou propondo de instalar belas estátuas que nos foram oferecidas, como as efígies da cerimônia de abertura no quadro "Sororidade", tudo isso permanecerá, claro", disse a prefeita.

Sobre os 185 km de avenidas da região parisiense reservadas para alguns veículos, numa tentativa de tornar mais fluido o tráfego na área durante Paris 2024, Anne Hidalgo afirou que "para realizar isso e diminuir a poluição, foi necessário propor as caronas compartilhadas [covoiturage, em francês)".

"As vias olímpicas atuais, reservadas aos táxis, ônibus e caronas compartilhadas, podem se tornar uma herança formidável desses jogos. O Estado francês já investiu € 20 milhões, e agora estamos trabalhando com a Presidência para viabilizar perenemente essa herança", antecipou.

Hidalgo afirmou ainda que não vai "voltar atrás". "Paris se comprometeu na luta contra as mudanças climáticas e a poluição. As pessoas estão felizes em constatar que isso possa dar certo e continuar, isso nos dá a todos muita esperança, há muitos prefeitos de grandes e médias cidades que vêm me dizer que se Paris conseguiu fazer, eles também devem conseguir", declarou.

Diplomacia "urbana e climática"

"Paris está muito comprometida nisto que chamamos de diplomacia urbana e climática, eu presido a associação internacional de prefeitos francófonos, então recebi visitas de meus colegas de grandes cidades africanas, como Dakkar e as grandes cidades marroquinas, e sou também embaixadora de uma grande organização que reúne 12.500 prefeitos de todo o planeta, muito comprometida com a questão climática", disse ainda Hidalgo, durante a entrevista.

"Foi importante trabalhar e difundir uma mensagem coletiva juntos, porque nós, os prefeitos de grandes cidades, sabemos que 70% de gases de efeito estufa emanam de nossas cidades, então temos uma responsabilidade particular nesse sentido", afirmou.

Para ela, "esses jogos olímpicos, que colocam holofotes sobre Paris, são uma verdadeira mensagem de esperança, dizendo que podemos viver de outro jeito, sem guerras e sem tensões desumanas".