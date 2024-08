Petróleo sobe 2% com queda de estoques nos EUA e se recupera de mínimas de vários meses

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 2% nesta quarta-feira, recuperando-se de mínimas de vários meses, depois que dados mostraram uma redução maior do que a esperada nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, mesmo com a persistência de preocupações com a fraca demanda por petróleo na China.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 1,85 dólar, ou 2,42%, a 78,33 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiu 2,03 dólares, ou 2,77%, para 75,23 dólares.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram pela sexta semana consecutiva, diminuindo em 3,7 milhões de barris para 429,3 milhões de barris na semana passada, mostraram dados do governo, mais do que as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de uma redução de 700.000 barris.

"A história aqui realmente é que a demanda é mais forte do que as pessoas pensavam e os suprimentos gerais estão mais apertados", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group. "O suprimento de petróleo está abaixo da média para esta época do ano."

Na segunda-feira, o Brent caiu para seu menor nível desde o início de janeiro e o WTI atingiu seu menor nível desde fevereiro, à medida que a queda do mercado de ações global se aprofundou devido às preocupações sobre uma possível recessão nos EUA após dados fracos de empregos.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York; Reportagem adicional de Paul Carsten e Ahmad Ghaddar em Londres e Colleen Howe em Pequim)