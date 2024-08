Papa retoma audiências com apelo por paz no Oriente Médio

VATICANO, 7 AGO (ANSA) - Após pouco mais de um mês de férias, o papa Francisco retomou nesta quarta-feira (7) suas audiências gerais no Vaticano e renovou o apelo por paz no Oriente Médio, na Ucrânia e em outros países em guerra.

A tradicional catequese de meio de semana com os fiéis foi realizada na Sala Paulo VI, e o Pontífice aproveitou para reiterar que "acompanha com grande preocupação" a evolução do conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, que ameaça se disseminar pela região.

"Reforço meu apelo a todas as partes envolvidas para que o conflito não se expanda e por um cessar-fogo imediato em todas as frentes, a começar por Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima e insustentável", declarou o Papa.

Francisco também pediu orações dos fiéis "pela martirizada Ucrânia, por Myanmar e pelo Sudão". "Que essas populações que tanto sofrem com a guerra possam reencontrar em breve a tão desejada paz", acrescentou.

Além disso, o líder católico cobrou esforços para "eliminar as discriminações étnicas em regiões do Paquistão e do Afeganistão, especialmente contra as mulheres".

A audiência foi brevemente interrompida por um protesto de duas ativistas de direitos dos animais. "A tourada é pecado", dizia um cartaz levantado pelas mulheres, que também gritavam e foram retiradas da sala pelos seguranças. (ANSA).

