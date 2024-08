Pablo Marçal declara R$ 193,5 milhões e dobra patrimônio em dois anos

Do UOL, em São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 193.503.058,17, o dobro do que havia declarado em 2022.

O que aconteceu

Bens declarados por Marçal consistem principalmente em investimentos financeiros e participação em empresas. Seu principal patrimônio é a fatia de 80% do capital social da empresa Aviation Participações LTDA, equivalente a R$ 80 milhões.

Na campanha eleitoral de 2022, o empresário declarou R$ 96,9 milhões. Ele era candidato a presidente, mas desistiu da campanha porque o seu então partido, o Pros, declarou apoio ao então candidato Lula (PT).

Patrimônio da Marçal virou polêmica em 2022. Na ocasião, Marçal havia declarado R$ 16,9 milhões. Em entrevista à Folha de S.Paulo, porém, disse que a assessoria do partido havia se enganado e que o controle de um grupo de 20 empresas lhe garantia um capital social de R$ 100 milhões. A retificação dos bens, no entanto, informou o valor de R$ 96,9 milhões.

Veja os bens declarados por Marçal

Chácara em Trindade: R$ 62.184,33 Sócio na Pool Sporttech: R$ 95.934,56 Sócio da SCP Primo Rico: R$ 99.073,63 Letras de crédito agronegócio Banco Itaú: R$ 230.000,00 Letras de rédito imobiliário Banco Itaú: R$ 12.000.000,00 Depósito em conta corrente do Itaú: R$ 20,00 Terreno no urbano Fazenda Tamboré Residencial 2: R$ 4.900.000,00 Participação societária na SCP Pool Angel List II: R$ 144.093,40 Participações societárias na SPC Pool Glants: R$ 100.000,00 Sala comercial em Goiânia: R$ 100.000,00 100% do capital social da Marçal Loteamento Participações LTDA: R$ 100.000,00 100% das cotas da empresa Marção Loteamento Participações LTDA: R$ 100.000,00 Aplicação em CDB no Itaú: R$ 24.209,25 Letra Imobiliária Garantida no Itaú: R$ 19.200.000,00 Letra de crédito agropecuária no banco Safra: R$ 12.000.000,00 Saldo em conta corrente da XP Investimentos: R$ 15.319,09 Participação na SPC Pool o Anjo: R$ 80.305,96 90% do capital social da empresa Marçal Participações: R$ 450.000,00 50% do capital social da Marçal Holding LTDA: R$ 250.000,00 Aplicação de renda fixa do Itaú: R$ 601.711,29 Aplicações na LFT XP Investimentos CCTVM S/A: R$ 138.314,62 Fundo de Investimento Itaú Referencial DI IP: R$ 17.145,76 Aplicações no banco Safra: R$ 13.406.728,85 80% do capital social da Aviation Participações LTDA: R$ 80.000.000,00 Participação na SCP POOL Edutech: R$ 93.148,36 Participação societária na SCP POOL Brasil 6: R$ 93.334,35 Aplicações no GLOG11 Banco Genial: R$ 500,00 Saldo de aplicações no Itaú: R$ 49.201.034,72

Marçal criticou o aumento patrimonial do Guilherme Boulos (PSOL), que declarou R$ 200 mil. Durante a convenção que confirmou sua candidatura, no domingo (4), Marçal ironizou o rival ao dizer que "Boulos pode lançar um curso: como aumentar em oito vezes seu patrimônio sem fazer nada". Em 2022, o psolista havia declarado patrimônio de R$ 21 mil, valor que subiu para R$ 199 mil neste ano (0,1% do valor declarado por Marçal).