OMS atualiza lista de micro-organismos com potencial de causar pandemias

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma nova lista de patógenos com potencial de causar pandemias. Entre os vírus e bactérias elencados, estão aqueles responsáveis pela dengue, monkeypox, varíola, chikungunya e zika.

No total, o relatório aponta 27 patógenos (e suas variações) que devem ser observados com atenção pelas comunidades médica e científica. As versões anteriores do documento, publicadas em 2017 e 2018, continham apenas 11 micro-organismos.

O trabalho de análise e priorização desses patógenos envolveu mais de 200 cientistas de mais de 50 países. O relatório final foi apresentado na Cúpula Global de Preparação para Pandemias 2024, realizada no final de julho, no Rio de Janeiro.

Durante o evento, integrantes de governos, organizações sanitárias, indústrias e da sociedade civil debateram lições da covid-19 e perspectivas para o controle de pandemias. Do Brasil, participaram o Ministério da Saúde e a Fiocruz.

Em maio, durante a 77ª Assembleia Mundial da Saúde, diversos países se reuniram para debater um instrumento internacional com diretrizes de preparação, prevenção e resposta a pandemias. No entanto, por divergências entre os participantes, a reunião em Genebra, na Suíça, terminou sem acordo.

Preparação contra pandemias

A ideia é que a lista ajude a orientar pesquisas não só para o conhecimento dos patógenos, mas também para criar ferramentas e contramedidas que ampliem a capacidade de resposta caso uma nova pandemia ameace surgir.

"A história nos ensina que a próxima pandemia é uma questão de ‘quando’, não ‘se’. Ela também nos ensina a importância da ciência e da determinação política para atenuar seu impacto", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em comunicado.

O documento inclui dois tipos de alvos. Como prioridade, os micro-organismos com maior transmissibilidade e virulência, ou seja, que se espalham rapidamente e causam infecções graves. Em segundo plano, patógenos considerados protótipos, ou seja, que servem como guias para os pesquisadores avançarem no conhecimento sobre suas famílias.

O que há de novo na lista

Os relatórios de 2017 e 2018 já alertavam sobre o risco dos patógenos que causam a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, da sigla em inglês), Vírus Respiratório do Oriente Médio (MERS, da sigla em inglês), zika, ebola, doença de Marburg, nipah, febre hemorrágica Crimean-Congo e febre do Vale do Rift.

Agora, o documento inclui também os causadores de doenças como dengue, chikungunya, salmonelose não tifoide, cólera, pneumonia, febre amarela, doença mão-pé-boca, gripes e outros tipos de febre hemorrágica.

Entre os vírus influenza listados, há aqueles que causam a gripe comum, a aviária e também a suína, sendo as duas últimas as mais preocupantes nas Américas, segundo o relatório. No continente, também estão presentes protótipos como o rotavírus, o vírus da estomatite vesicular, o vírus da cinomose canina e o da febre oropouche.

O documento também lista para cada patógeno as opções de medicamentos e vacinas que estão em estudo.

Patógeno X

A lista da OMS inclui ainda o patógeno X, aquele que pode causar uma nova pandemia, mas que não é conhecido pela comunidade científica até agora.

Para exemplificar o termo, a entidade propõe a seguinte comparação: imagine uma rua com diversos postes criando focos iluminados no chão. Os locais onde a luz incide são aqueles patógenos já conhecidos e que estão em estudo. Há, no entanto, diversos espaços não iluminados, que representam a diversa gama de micro-organismos ainda desconhecidos pelos cientistas.

O causador da próxima pandemia pode tanto estar na lista divulgada pela OMS quanto nesses "espaços sem luz", entre os patógenos desconhecidos. Por isso, o nome patógeno X. A entidade reforça que é preciso fomentar a pesquisa desses vírus e bactérias, ampliando o conhecimento sobre as possíveis ameaças à saúde.

Lista de patógenos com potencial pandêmico

1. Mammarenavirus lassaense - Febre de Lassa

2. Vibrio cholerae (sero 01) - Cólera

3. Klebsiella pneumoniae - Pneumonia

4. Yersinia pestis - Peste pulmonar, peste septicêmica ou peste bubônica

5. Shigella dysenteriae 1 - Shigelose

6. Salmonella enterica (invasive non-typhoidal) - Salmonelose não tifoide

7. Orthohantavirus hantanense - Febre hemorrágica

8. Orthohantavirus sinnombreense - Febre hemorrágica das Américas

9. Orthonairovirus haemorrhagiae - Febre hemorrágica da Crimean-Congo

10. Bandavirus dabieense - Febre Grave com Síndrome de Trombocitopenia (SFTS)

11. Subgênero Merbecovírus - Vírus Respiratório do Oriente Médio (MERS, da sigla em inglês)

12. Subgênero Sarbecovírus - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, da sigla em inglês)

13. Orthoebolavirus sudanense - Ebola pelo vírus Sudão

14. Orthomarburgvirus marburgense - Doença de Marburg

15. Orthoebolavirus zairense - Ebola

16. Orthoflavivirus flavi - Febre amarela

17. Orthoflavivirus dengue - Dengue

18. Orthoflavivirus zikaense - Zika

19. Alphainfluenzavirus influenzae H1,H2,H3,H5,H6,H7,H10 - gripe comum, gripe aviária e gripe suína

20. Henipavirus nipahense - Nipah

21. Enterovirus coxsackiepol - Doença mão-pé-boca

22. Orthopoxvirus variolae - Varíola

23. Orthopoxvirus monkeypox - Mpox (antes conhecida como varíola dos macacos)

24. Lentivirus humimdef1

25. Alphavirus chikungunya - Chikungunya

26. Alphavirus venezuelan - Encefalite Equina Venezuelana

27. Patógeno X