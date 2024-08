O que veterano Renault Duster traz de vantagens sobre recém-lançado Kardian

Na edição desta semana, o programa Carona traz avaliação do Renault Duster Iconic Plus TCe, versão topo de linha do utilitário esportivo compacto com preço sugerido de R$ 157.990.

Nessa configuração, o Duster traz motor 1.3 turbo flex de 170 cv e 27,5 kgfm, gerenciado pelo câmbio CVT com oito marchas simuladas.

Na linha 2025, o modelo recebeu mudanças como faróis de LEDs, nova grade frontal com acabamento preto brilhante e lanternas traseiras de LED redesenhadas.

O apresentador Jorge Moraes diz que considera o Duster uma opção mais vantajosa do que o novo Kardian na gama de veículos da Renault e destaca pontos positivos como o maior vão livre do solo e o amplo espaço interno do SUV, vendido na Europa com a marca Dacia e que recebeu uma nova geração no Velho Continente.

Ford Bronco em versão radical vem aí

Versão raiz do Ford Bronco traz carroceria sobre chassi, como picapes, e encara qualquer terreno Imagem: Divulgação

O Carona também conta tudo sobre a versão 'bruta' do Ford Bronco, que traz carroceria sobre chassi, tração 4x4 com caixa reduzida e pneus todo-terreno.

Diretamente da Argentina, onde o SUV acaba de ser lançado, Moraes conta que o 'Broncão' também será vendido no Brasil, onde o Bronco já é comercializado na configuração Sport, mais urbana.

Rival direta do Jeep Wrangler, a versão maior e mais radical do Ford Bronco é equipada com motor 2.7 V6 biturbo a gasolina, capaz de render 334 cv e 57,7 kgfm e acoplado à transmissão automática de dez marchas.

O interior é todo lavável, para facilitar a vida daqueles que se aventurarem na lama com o utilitário esportivo da Ford, e os pneus todo-terreno são gigantes, com 17 polegadas e medida 315/70.

Nos arredores da fábrica da Ford em General Pacheco, onde a picape Ranger e seus respectivos motores são produzidos, Jorge Moraes coloca o Bronco à prova em um circuito off-road e conta como o SUV se saiu.

Quanto a preços, quando chegar ao Brasil, o Bronco não deverá custar menos do que os R$ 456.992 iniciais cobrados pelo Jeep Wrangler.

Instale o insulfilm sem levar multa

Febre entre os brasileiros, a película escurecida nos vidros do carro deve seguir regras para não render multa Imagem: Rafael Hupsel/Folhapress

Já o quadro Autosserviço desta semana explica como instalar o insulfilm, aquela película escurecida aplicada nos vidros, sem desrespeitar a legislação de trânsito.

Com a orientação de um especialista, destacamos as exigências do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) quanto à transparência mínima da película para você não levar multa de trânsito.

Também explicamos as vantagens do acessório, como privacidade, segurança e conforto térmico - o insulfilm, de fato, é capaz de bloquear a maior parte do calor proveniente da exposição do veículo aos raios solares.

Por fim, Jorge Moraes conversa e tira dúvidas da audiência sobre as novidades mais quentes do mercado automotivo.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

