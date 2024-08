Número de entradas de venezuelanos no Brasil cai após eleições

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) - Por Lucas Rizzi - O número de migrantes forçados venezuelanos que entram no Brasil a cada dia diminuiu após as eleições de 28 de julho, na comparação com a média do mês, segundo dados enviados à ANSA pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

Entre 29 de julho e 4 de agosto, cerca de 159 venezuelanos cruzaram a fronteira com o Brasil em Pacaraima (RR) por dia, uma queda de 48% em relação à média diária de 307 registrada no mês passado.

Isso mostra que, ao menos por enquanto, a crise deflagrada pela proclamação do presidente Nicolás Maduro como vencedor das eleições não aumentou o êxodo de deslocados forçados em direção ao Brasil, mas uma fonte explicou à ANSA que as cifras diárias "tendem a aumentar".

De acordo com os dados do Acnur, 1.115 venezuelanos cruzaram a fronteira em Pacaraima entre 29 de julho e 4 de agosto. O dia de maior fluxo foi a sexta-feira passada (2), com a entrada de 253 migrantes forçados, seguida por domingo (4), com 242.

Ainda segundo a agência da ONU, cerca de 574,6 mil venezuelanos com necessidade de proteção internacional viviam no Brasil no fim de 2023, dos quais 128,6 mil eram reconhecidos como refugiados.

Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) com pouco mais de 51% dos votos, mas o resultado é contestado pela oposição, que reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.