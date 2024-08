Novo líder interino de Bangladesh volta para casa e governo será empossado 5ª-feira

Por Ruma Paul e Sudipto Ganguly

DACA (Reuters) - O ganhador do Prêmio Nobel da Paz, escolhido para liderar um governo interino em Bangladesh, pediu calma e embarcou em um voo nesta quarta-feira para voltar para casa, um dia antes da posse de seu novo governo para substituir a primeira-ministra destituída Sheikh Hasina.

Muhammad Yunus, de 84 anos, foi escolhido pelo presidente Mohammed Shahabuddin para liderar o novo governo interino, uma exigência fundamental dos manifestantes estudantis cuja revolta levou Hasina a fugir para a Índia na segunda-feira.

"Vamos fazer o melhor uso de nossa nova vitória", disse ele em uma declaração à Reuters antes de partir de Paris, onde estava recebendo tratamento médico enquanto estava em liberdade sob fiança de processos criminais movidos por Hasina.

"Faço um apelo fervoroso a todos para que mantenham a calma. Por favor, evitem todo tipo de violência", acrescentou Yunus, economista que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por fundar um banco pioneiro no combate à pobreza com pequenos empréstimos a pessoas comuns.

Do lado de fora do aeroporto, ele disse aos repórteres: "Estou ansioso para voltar para casa e ver o que está acontecendo lá e como podemos nos organizar para sair do problema em que nos encontramos".

O presidente Shahabuddin disse que o restante do governo interino precisava ser finalizado em breve para superar a crise e abrir caminho para as eleições. Nahid Islam, um importante líder estudantil, disse que esperava que os membros fossem escolhidos até o final desta quarta-feira.

O chefe do Exército, general Waker-Uz-Zaman, disse que esperava que o governo interino fosse empossado até o final da quinta-feira e que a situação no país estava melhorando e deveria se normalizar nos próximos três ou quatro dias.

Ele também disse que os líderes militares haviam conversado com líderes estudantis, partidos políticos e o presidente e que estava confiante de que Yunus seria capaz de levar o país a um processo democrático.

O presidente Shahabuddin também anunciou a nomeação de um novo chefe de polícia, Mohammad Mainul Islam, em substituição a Chowdhury Abdullah Al Mamun, como parte de uma reformulação da cúpula da segurança.

Antes da chegada de Yunus, um tribunal anulou sua condenação em um processo trabalhista no qual ele foi condenado a seis meses de prisão em janeiro. Yunus havia classificado o caso como uma acusação política, parte de uma campanha de Hasina para reprimir a dissidência.

O Partido Nacionalista do Bangladesh, principal partido da oposição, animado pela libertação da sua chefe Khaleda Zia da prisão domiciliar na terça-feira, reuniu centenas de pessoas num comício em Daca e cobrou eleições no prazo de três meses.