Norte da Itália é atingido por deslizamentos de terra

SAPPADA, 7 AGO (ANSA) - Os principais acessos que ligam as regiões de Friuli Veneza Giulia e Vêneto, no norte da Itália, estão bloqueados desde a noite de ontem (6) devido a dois deslizamentos de terra ocasionados por um temporal. Não há registros de vítimas.

Até o momento, o único acesso disponível entre as regiões é a estrada entre Forni di Sopra, no Friuli, e Belluno, no Vêneto.

Equipes de resgate seguem trabalhando para liberar todas as áreas atingidas. Em Sappada, no Friuli Veneza Giulia, o deslizamento deslocou grandes blocos de pedra.

A estimativa é de que haja cerca de 3 mil metros cúbicos de detritos a serem removidos no local, e levará alguns dias para a liberação completa da estrada.

As regiões italianas atingidas têm relevo montanhoso, sendo formadas, em grande parte, pelas Dolomitas, uma cadeia de montanhas na parte oriental dos Alpes.

Outros temporais estão previstos para hoje (7). (ANSA).

