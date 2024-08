Neta: marca chinesa exibe primeiros SUVs e fábrica no Brasil; veja preços

Nova montadora chinesa com presença confirmada no Brasil e planos de instalar fábrica no país, a Neta revelou os primeiros carros que vai lançar em nosso mercado, que chegam em setembro, já com preços definidos e motorização 100% elétrica.

O menor e mais compacto desses veículos é o Aya, um SUV compacto que chega em duas versões: Comfort, com preço sugerido de R$ 124.900, e Luxury, por R$ 134.900.

A companhia chinesa também está lançando o utilitário esportivo médio X nas configurações 400 (R$ 194.900), 500 (R$ 204.900) e 500 Luxury (R$ 214.900). Conforme a Neta, os preços são promocionais e deverão valer durante o período de três a quatro meses.

A empresa acrescenta que o preço de ambos os modelos inclui carregador do tipo wallbox com 7 kW e revela o terceiro carro que irá comercializar no Brasil: o cupê esportivo GT, 100% elétrico cujas vendas têm início no fim de 2024, com versões e preços ainda a ser definidos.

SUV compacto com 263 km de autonomia

Neta Aya Imagem: Divulgação

Carro de entrada da Neta, o Aya mede 4,07 m de comprimento, 1,69 m de largura, 1,54 m de altura e 2,42 m de distância entre-eixos, com porta-malas de 335 litros A título de comparação, o Fiat Pulse, da mesma categoria, tem 4,10 m de comprimento e 2,53 m de distância entre-eixos - o modelo da marca italiana é, portanto, 11 cm maior nessa medida.

Neta Aya Imagem: Divulgação

Dotado de tração dianteira, o Aya traz motor elétrico de 95 cv e torque máximo de 15,3 kgfm, enquanto o peso em ordem de marcha é de 1.198 kg. Conforme a fabricante, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 12 segundos.

Neta Aya Imagem: Divulgação

Quanto à autonomia, o alcance informado é de 263 km de acordo com a medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, com as baterias de 40,7 kWh totalmente carregadas.

Desde a versão Comfort, a mais barata, o Aya traz de série faróis de LED com acendimento automático, lanternas traseiras de LED, volante e bancos de couro sintético, banco do motorista com ajuste de altura, carregamento de celular por indução, sensores de estacionamento traseiros, câmera traseira, monitoramento da pressão dos pneus, chave presencial, ar-condicionado automático, painel digital de 12 polegadas, central multimídia de 14,6 polegadas, controle de velocidade de cruzeiro e som com seis alto-falantes.

Neta Aya Imagem: Divulgação

O Aya Luxury, topo de linha, acrescenta à lista alerta de colisão com frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa, assistente de manutenção de faixa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e comutação automática do farol alto.

SUV elétrico maior do que Compass

Neta X Imagem: Divulgação

Por sua vez, o Neta X tem 4,61 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,62 m de altura e 2,77 m de distância entre-eixos. É maior do que o Compass em quase todas as dimensões: o SUV da Jeep mede, respectivamente, 4,40 m, 1,82 m, 1,63m e 2,64 m.

Em relação ao espaço para as bagagens, o X tem porta-malas com 508 litros de capacidade, ante 410 litros do Compass de acordo com o padrão VDA.

Neta X Imagem: Divulgação

O Neta X também traz motor elétrico acoplado ao eixo dianteiro, com 163 cv de potência e 21,4 kgfm de torque - números que, segundo a montadora, permitem sair da imobilidade e chegar a 100 km/h em 9,5 segundos.

Na versão 400, o X sai da fábrica com baterias de 52,49 kWh e autonomia de 258 no ciclo do Inmetro. Por sua vez, as configurações 500 e 550 Luxury vêm com baterias de 64,14 kWh e alcance de 317 km com uma carga completa.

Neta X Imagem: Divulgação

O Neta X mais em conta traz de série uma tela central de 15,6 polegadas com resolução full HD e painel de instrumentos digital Todas as versões se destacam pelo acabamento interno que, de acordo com a Neta, tem 80% das respectivas superfícies macias ao toque.

O X também conta com teto solar panorâmico e retrátil, rack de teto, chave presencial, retrovisores externos com rebatimento elétrico, faróis e lanternas de LED, freio de estacionamento elétrico com função auto hold, volante e bancos de couro sintético, bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento, ar-condicionado digital de duas zonas com saídas para o banco traseiro, seis airbags, sensores de estacionamento traseiros, monitoramento do entorno "360 graus" com câmeras, controle de velocidade de cruzeiro e som com oito alto-falantes.

Neta X Imagem: Divulgação

A configuração 500 acrescenta as baterias de maior capacidade, também presentes na opção de topo 500 Luxury, a única a trazer alerta de fadiga, alerta de tráfego traseiro cruzado, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e detecção de pedestres e bicicletas, assistente de manutenção de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática de farol alto e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Neta GT Imagem: Alessandro Reis/UOL

No fim de 2024, a Neta começa a comercializar o cupê GT, elétrico seu modelo mais potente e esportivo.

A versão de entrada tem tração traseira, 197 cv ou 231 cv de potência e 31,6 kgm de torque - suficientes para acelerar de zero a 100 km/h em 6,5 segundos. Já a configuração mais forte traz dois motores elétricos, tração integral, 394 cv e 63,2 kgfm de torque. Vai de zero a 100 km/h em 3,7 segundos conforme os dados oficiais.

Concessionárias e fábrica no Brasil

Definida por seus executivos como uma empresa de tecnologia, responsável por registrar diversas patentes de sistemas e funcionalidades, a Neta é uma start-up do Grupo Hozon cujo primeiro automóvel foi fabricado em 2018.

A montadora projeta abrir 30 concessionárias no Brasil até o fim de 2024 e ampliar esse número para 70 até o fim do ano que vem. Sem dar mais detalhes, a Neta informa que terá fábrica no Brasil para abastecer o mercado local e também outros países da América do Sul.

A produção será em regime SKD, com peças semidesmontadas trazidas da China, ou CKD, com todos os componentes importados e montagem no território brasileiro.

