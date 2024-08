Membro do BCE diz que cortes de juros podem continuar se tendência de queda da inflação se fortalecer

HELSINQUE (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) pode continuar cortando as taxas de juros se a confiança na tendência de desaceleração da inflação se fortalecer no futuro próximo, disse o integrante do Conselho do BCE e presidente do banco central da Finlândia, Olli Rehn, em um discurso nesta quarta-feira.

"A inflação continua a se desacelerar, mas o caminho para a meta de 2% permanece acidentado este ano", disse Rehn.

Ele acrescentou que os cortes nas taxas de juros ajudariam a economia da zona do euro a se recuperar, em particular o "frágil" crescimento industrial e os investimentos moderados.

(Reportagem de Essi Lehto)