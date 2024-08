Marçal convoca ex-coordenador de campanhas tucanas de Covas, Doria e Garcia

Do UOL, em São Paulo e Rodrigo Garcia

O analista político Wilson Pedroso assumiu nesta quarta (7) a coordenação de campanha de Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Pedroso coordenou campanha de Bruno Covas à prefeitura em 2020. O consultor eleitoral também desempenhou a mesma função nas campanhas de João Doria para a prefeitura e o governo do estado, em 2016 e 2018, e de Rodrigo Garcia para governador de São Paulo, em 2022. Os três disputaram pelo PSDB.

"Agora é arregaçar as mangas e agir para um trabalho sério", afirma analista. A ideia é que ele trabalhe em parceria com Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, para aumentar a estrutura e a estratégia de campanha de Marçal.

Última pesquisa Quaest aponta Marçal com 12% das intenções de voto. O candidato aparece atrás de Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL), que estão empatados tecnicamente em primeiro lugar, com percentuais que variam entre 19% e 20%.

PRTB vive guerra interna

Parte dos herdeiros de fundador disputam controle da legenda. Além de familiares de Levy Fidelix (morto em 2021), opositores do grupo que hoje comanda o partido também tentam assumir o PRTB.

Briga colocou filhos de Fidelix em lados opostos. Enquanto Levy Fidelix Junior e Lívia Fidelix apoiam Pablo Marçal, a irmã Karina e seu marido Rodrigo Tavares se opõem à escolha do nome para representar o partido nas próximas eleições.

A candidatura de Marçal foi oficializada pelo PRTB em convenção no último domingo. Na ocasião, Antonia de Jesus foi anunciada como vice. Ela também é filiada ao PRTB.

Candidato do PRTB tem apoio de bolsonaristas, mas não de Bolsonaro. Embora tenha conquistado a simpatia dos correligionários do ex-presidente, Marçal não foi o escolhido para representá-lo nas eleições de São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) é o candidato de Bolsonaro na cidade.