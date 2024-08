Leapmotor lança site no Brasil e promete detalhes sobre 1º carro

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) - A empresa chinesa de carros elétricos Leapmotor, parceira do grupo automotivo Stellantis, lançou seu primeiro hotsite no Brasil, já preparando seu desembarque na América do Sul.

A página reúne todas as informações da marca, que iniciará suas operações na região em 2024, começando pelos mercados brasileiro e chileno.

Interessados terão a possibilidade de se cadastrar no site para receber as últimas notícias da Leapmotor, incluindo informações do primeiro veículo a ser lançado na América do Sul, cujos detalhes serão divulgados nos próximos meses.

Além disso, a página terá informações sobre a rede de concessionárias da marca, que começou a ser montada e incluirá as principais cidades do país.

Os primeiros produtos da Leapmotor devem chegar a Brasil e Chile no início de 2025 para disputar o cada vez mais concorrido mercado de carros elétricos e inteligentes.

Em outubro passado, a Stellantis anunciou a compra de 20% da Leapmotor por cerca de 1,5 bilhão de euros (R$ 9,2 bilhões). Já em maio, formou com a marca chinesa uma joint venture chamada Leapmotor International BV para explorar o mercado internacional. (ANSA).

