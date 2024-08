Jair Renan vai aparecer como 'Jair Bolsonaro' na urna em Balneário Camboriú

Filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan (PL) vai usar o nome do pai na urna para concorrer a uma vaga de vereador em Balneário Camboriú (SC).

O que aconteceu

Caçula de Bolsonaro vai se apresentar com o nome do pai na campanha e nas urnas. Ata da convenção do PL mostra que, apesar do nome completo do candidato ser Jair Renan Valle Bolsonaro, ele vai concorrer sob o nome "Jair Bolsonaro".

Nome de urna não pode confundir o eleitor. A Lei Eleitoral diz que os candidatos podem escolher apelidos ou nomes pelos quais são conhecidos, "desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente".

Candidatura de Jair Renan ainda não aparece no sistema do TSE. Assim como os demais candidatos a vereador pelo PL, o nome do filho mais novo de Bolsonaro ainda não está registrado no site de Divulgação de Candidaturas e Contas da Justiça Eleitoral. Os partidos têm até 15 de agosto para registrar os candidatos.

Jair Renan tenta ser o quarto filho do ex-presidente a entrar na política. Flávio (PL-RJ) é senador, Eduardo (PL-SP) é deputado e Carlos (PL-RJ) concorre à reeleição para a Câmara do Rio. Bolsonaro tem ainda uma quinta filha, Laura, de 13 anos.