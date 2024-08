"Certamente haverá dividendos extraordinários", afirmou Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú, nesta quarta-feira (7) em reunião com jornalistas. As declarações ocorrem após o banco ter registrado lucro líquido de R$ 10,1 bilhões no 2° trimestre de 2024, o maior entre os bancões e um recorde histórico para o Itaú.

Segundo o executivo, dadas as condições de risco operacional e o índice de capital do banco usado nos empréstimos, tudo garante que haverá uma distribuição extra de proventos referente a 2024. Maluhy destacou, contudo, que o anúncio ao mercado com mais informações sobre valores e data de pagamento deve ocorrer no balanço do 4° trimestre, que vai acontecer no começo de 2025.

Como foi o resultado do banco

O banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 10,1 bilhões no 2° trimestre, alta anual de 15,2% e um recorde para o banco. "Continuamos vendo uma boa dinâmica em todas as linhas do balanço", reforçou.

A carteira de crédito total cresceu 8,9% ante o segundo trimestre de 2023, atingindo R$ 1,25 trilhão em junho de 2024. Na carteira de pessoas físicas, o crescimento foi de 3,2% em 12 meses, com destaque para crédito pessoal, veículos e crédito imobiliário. Na carteira de pessoas jurídicas, os pontos positivos foram crédito rural, imobiliário e financiamento à exportação e importação.

Carteira de crédito foi grande destaque. "Lógico que houve crescimento em outras linhas com serviços e seguros, mas o grande destaque positivo foi a qualidade da carteira de crédito", declara Marco Saravalle, analista CNPI-P e sócio-fundador da MSX Invest, que acrescenta que o banco conseguiu aumentar a rentabilidade apesar do cenário difícil.

A inadimplência também está saudável. Na visão de Victor Bueno, analista da Nord Research, "os principais destaques foram a manutenção do lucro em bom nível, controle das provisões e inadimplência e o crescimento dos números projetados. A tendência é que seja um ano positivo para o Itaú, inclusive com dividendos complementares", declara.

Dividendos de até 10%

Após a confirmação do dividendo extraordinário e com o forte resultado do banco, analistas ficaram otimistas e recomendam a compra do papel para quem busca renda passiva, com possibilidade de garantir um dividend yield de até 10%.

Na MSX Invest, por exemplo, o analista CNPI-P e sócio-fundador Marco Saravalle elogiou a qualidade da carteira de crédito do Itaú, que apesar de um cenário econômico ainda desafiador no Brasil, conseguiu evolução na sua rentabilidade.

Mesmo com o banco estando um pouco mais caro do que os pares, Saravalle reforçou a sua recomendação de compra para a ação ITUB4. A expectativa é de um dividend yield (retorno em dividendos) de 8% para os próximos 12 meses e 7% para o ano de 2025. O analista aconselha comprar o papel até o preço de R$ 35 para garantir bons retornos e ter espaço para valorização no longo prazo.

Na Nord Research, o analista e sócio Victor Bueno também destacou a inadimplência controlada do Itaú, que teve redução nas provisões para devedores duvidosos (PDD). O NPL > 90 (índice de inadimplência acima de 90 dias) ficou estável na comparação trimestral, em 2,7%, se mantendo no menor valor dos últimos anos e contribuindo para que as provisões do banco caíssem -3% no período.

Para Bueno, o Itaú é o grande vencedor da temporada de resultados entre os grandes bancos e nos próximos meses deverá encontrar um equilíbrio entre crescimento e rentabilidade. "A tendência é que seja um ano positivo para o Itaú, inclusive com dividendos complementares", pontua.

Bueno prefere a compra das ações ordinárias (ITUB3) para quem busca dividendos. Sem considerar os dividendos extraordinários, o analista espera um dividend yield de 9% para 2024. Já com o dividendo complementar, a projeção subiria para 10%. A recomendação também é de compra até o preço de R$ 35.

Na Ágora Investimentos, o analista Renato Chanes cita que o principal destaque do balanço foram os ganhos com operações de tesouraria de quase R$ 900 milhões. Outro ponto positivo na visão dele, foram os resultados de tarifas e seguros e a manutenção de despesas sob controle.

Chanes também tem recomendação de compra para as ações ITUB4, com dividend yield projetado de 6% para 2024. A expectativa é que as ações possam valorizar até o patamar de R$ 45 (preço-alvo), na visão dele.

Na Genial Investimentos, a projeção é de um dividend yield de 7,5% para 2024, com aumento do payout (parcela do lucro destinada a proventos) para distribuir os dividendos extraordinários. A corretora indica compra da ação e acredita que as ações ITUB4 possam valorizar até o preço de R$ 40,60.

Para a Genial, as ações do Itaú estão sendo negociadas a um bom preço. Em múltiplos, isso representaria 8,0 preço sobre lucro (P/L) para 2024, 7,2 vezes P/L para 2025, segundo a corretora.

Segundo a Genial, o segundo trimestre mostrou mais um sólido desempenho de gestão do Itaú no ciclo de crédito, com melhorias em processos, tecnologia, modelos de crédito e gestão de pessoas e cultura.

Para Milton Rabelo, analista da VG Research, o grande destaque também esteve nas operações de tesouraria realizadas pelo banco. O analista cita que diante da confirmação dos dividendos extraordinários, que dependerão de fatores como capacidade de crescimento da carteira e eventos regulatórios, fica claro que o payout será aumentado para distribuir o excesso de capital acumulado.

Dada a sua ótima dinâmica de resultados, o Itaú se mostra uma alternativa viável para quem busca dividendos, diz Rabelo. O analista recomenda a compra das ações ITUB4 até o preço de R$ 40. O dividend yield projetado para 2024 é de 8%.