Italianos treinam em piscina para evitar contaminação no Sena

PARIS, 7 AGO (ANSA) - A equipe de nadadores italianos decidiu treinar em uma piscina para a maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris, na tentativa de evitar riscos de contaminação no Rio Sena.

A medida foi tomada um dia após a sessão de familiarização da competição ser cancelada devido à poluição da água, apesar de novos testes liberarem o rio para os novos treinos desta quarta-feira (7).

Com isso, os nadadores Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri finalizaram a preparação do circuito olímpico em uma piscina, após recomendação do treinador de águas abertas, o ex-campeão Stefano Rubaudo, que testou o rio.

"Confiamos nos organizadores, mas preferimos evitar riscos de contaminação. Eu percorri meio círculo e a água não tem gosto nem cheiro, as correntes são muito fortes", explicou ele, responsável pela conquista da primeira medalha de ouro da Itália no Campeonato Europeu de 1991.

Segundo Rubaudo, a passagem abaixo da ponte foi ampliada, criando uma espécie de funil durante o triatlo. Portanto, passará as informações para os competidores italianos para o grupo planejar melhor as táticas da maratona.

Já o técnico da equipe italiana Fabrizio Antonelli, que também já atuou como treinador da brasileira Ana Marcela Cunha, campeã olímpica em Tóquio-2020, garantiu que todos confiam na organização das Olimpíadas na França e nos profissionais médico-científicos responsáveis pelas fiscalizações do Sena, mas preferem evitar riscos de contaminação de qualquer espécie.

"Realizamos treinos específicos para natação pró e contra a corrente e estudamos detalhadamente o campo de competição.

Estamos prontos para enfrentar adversários e dificuldades ambientais", acrescentou Antonelli, enfatizando que a decisão de não treinar no Sena foi tomada em conjunto com atletas e a federação italiana.

De acordo com comunicado da "World Aquatics", após o cancelamento dos testes de ontem, o treino de reconhecimento no Sena, tendo em vista as provas de natação em águas abertas, foi regularmente autorizado dadas "as análises sobre a qualidade da água, cujos resultados são conformes".

Até o momento, as provas feminina de 10km em águas abertas e a masculina na próxima sexta-feira (9) estão confirmadas. No entanto, caso a água do Sena se revele - nas últimas análises - imprópria para banho, a comissão organizadora criou um plano B para que a competição seja realizada na bacia de Vaires-sur-Marne, localizada não muito longe de Paris, no Marne, onde ocorre a canoagem. (ANSA).

