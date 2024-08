Japinha é bronze no skate park; Alison, Isaquias e Ana Patrícia/Duda avançam

Augusto Akio, o 'Japinha', foi o destaque do Brasil nesta quarta-feira (7) ao conquistar a medalha de bronze no skate park nos Jogos de Paris-2024, num dia em que Alison dos Santos se classificou para a final dos 400 metros com barreiras.

Além desses triunfos, Isaquias Queiroz avançou às 'semis' na canoagem assim como a dupla do vôlei de praia feminino Ana Patrícia/Duda.

O skatista paranaense de 23 anos ficou na terceira colocação entre os oito competidores com a nota de 91.85. O ouro foi para o australiano Keegan Palmer (93.11) e a prata ficou com o americano Tom Schaar (92.23).

Numa final em que o Brasil colocou três representantes, Pedro Barros terminou em quarto e Luigi Cini em sétimo.

- Alison Santos na final -

Alison dos Santos, o 'Piu', se classificou para a final olímpica dos 400 metros com barreiras dos Jogos de Paris com a quarta melhor marca das semifinais.

Com o tempo de 47s95, Alison chegou na terceira posição da série que disputou, atrás do norueguês Karsten Warholm (47s67), o mais rápido das semifinais, e do francês Clement Ducos (47s85).

Como não conseguiu ficar entre os dois primeiros, o que garantiria uma vaga direta na final, o brasileiro teve que esperar os resultados das duas séries seguintes para confirmar a classificação.

- Ana Patrícia e Duda vão às semis -

Também nesta quarta-feira, a dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Duda se classificou para as semifinais do vôlei de praia feminino ao derrotar a Letônia por 2 sets a 0.

Após um início complicado em que Tina Graudina e Anastasija Samoilova chegaram a abrir 6-0, as brasileiras viraram e venceram com parciais de 21-16 e 21-10.

As brasileiras, favoritas à medalha de ouro, vão enfrentar na semifinal as australianas Mariafe e Clancy, que derrotaram Carol e Bárbara nas oitavas.

- Isaquias avança -

Mais cedo, Isaquias Queiroz se classificou diretamente para a semifinal da categoria C1 1000m da canoagem de velocidade ao chegar na segunda colocação de sua bateria eliminatória.

Campeão olímpico da prova nos Jogos de Tóquio-2020, Isaquias estreou no C1 1000m em Paris um dia depois de se classificar nas quartas de final da C2 500m ao lado de Jacky Godmann.

Na eliminatória desta quarta-feira, o brasileiro completou sua bateria com o tempo de 3min53s94, atrás apenas do tcheco Martin Fuksa (3min50s39), atual campeão mundial.

Também no C1 1000m, Mateus Nunes fez sua estreia olímpica aos 18 anos e ficou em terceiro em sua bateria eliminatória, com o tempo de 3min52s60. Nas quartas de final, em que precisava chegar pelo menos na segunda posição, começou na liderança, mas não conseguiu manter o ritmo e terminou a prova em quinto (4min08s50).

Na canoagem de velocidade, os dois primeiros de cada bateria eliminatória avançam diretamente às semifinais. Os demais competidores precisam passar por uma fase de quartas de final para continuarem na competição.

As semifinais do C1 1000m estão programadas para a próxima sexta-feira (9), a partir das 6h30 (horário de Brasília). Na quinta-feira (8), Isaquias Queiroz e Jacky Godman tentarão uma vaga na final do C2 500m.

- Brasil em 7º no revezamento misto -

Os brasileiros Viviane Lyra e Caio Bonfim completaram a prova do revezamento misto da marcha atlética dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em sétimo lugar, uma prova que foi vencida pela dupla espanhola formada por María Pérez e Álvaro Martín.

Os espanhóis completaram o percurso com o tempo de 2h50:31, seguidos pelos equatorianos Glenda Morejón e Daniel Pintado (2h51:22). Os australianos Jemima Montag e Rhydian Cowley completaram o pódio (2h51:38).

Pérez e Martín conquistaram uma nova medalha depois da prata e bronze que conseguiram na semana passada, respectivamente, nas provas individuais de 20 quilômetros.

A distância percorrida no revezamento é a mesma da maratona (42,195 km), dividida em quatro trechos de pouco mais de 10 km cada: o primeiro e o terceiro são realizados pelo integrante masculino e o segundo e o quarto pela atleta feminina.

Caio Bonfim deixa Paris-2024 com a medalha de prata conquistada na prova individual dos 20 km da marcha, disputada na semana passada. Viviane Lyra foi a 18ª na prova feminina.

cb/fp/aa/aam/am

© Agence France-Presse