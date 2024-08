Índices recuam pressionados por ações de tecnologia em dia de leilão fraco de Treasuries

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta quarta-feira conforme as ações de tecnologia caíram, com uma demanda fraca em um leilão de Treasuries de dez anos alimentando o nervosismo dos investidores.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 fechou em queda de 0,77%, para 5.199,67 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,03%, para 16.198,86 pontos. O Dow Jones caiu 0,57%, para 38.775,60 pontos.