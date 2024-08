Índice STOXX 600 salta 1% com recuperação liderada por bancos; Novo Nordisk cai

Por Ankika Biswas e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 registrou nesta quarta-feira seu maior ganho em um dia desde novembro, impulsionado por uma forte recuperação dos bancos, embora a maior empresa do continente em capitalização de mercado, a Novo Nordisk, tenha caído depois de reduzir sua perspectiva de lucro para o ano inteiro.

O STOXX 600 fechou em alta de 1,54%, a 495,96 pontos, mas permaneceu abaixo dos 500 pontos, após a recente liquidação provocada pelos temores de recessão nos Estados Unidos.

Os principais índices da Alemanha, França, Londres e Espanha também subiram. Sinalizando uma melhora contínua no humor de investidores, o índice de volatilidade europeu, conhecido como "medidor do medo", caiu pelo segundo dia de seu nível mais alto desde março de 2022, atingido mais cedo na semana.

Liderando os ganhos setoriais, o índice bancário saltou 2,7%, registrando seu melhor ganho em um único dia em mais de um ano, tendo perdido 11% nos últimos cinco dias, com o ABN Amro com alta de 5,6% após elevar sua previsão de receita líquida de juros para o ano inteiro.

O formulador de política monetária do Banco Central Europeu Olli Rehn disse que os cortes nos juros podem continuar se a confiança na desaceleração da inflação se fortalecer no futuro próximo.

Dados mostraram um aumento maior do que o esperado na produção industrial alemã em junho, um dia após os pedidos industriais otimistas terem proporcionado alguma esperança para a economia do país, que luta contra uma provável recessão.

Entre as ações de destaque está a Novo Nordisk, que registrou sua maior queda em um dia desde agosto de 2022, em baixa de 6,7%, após uma perspectiva de lucro decepcionante e vendas mais fracas do que o esperado do medicamento para perda de peso Wegovy, o que gerou preocupações sobre o acirramento da concorrência da Eli Lilly.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,75%, a 8.166,88 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,50%, a 17.615,15 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,91%, a 7.266,01 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 2,33%, a 31.831,64 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 2,01%, a 10.599,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,85%, a 6.575,30 pontos.