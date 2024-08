Imagens aéreas mostram incêndio na comunidade Pavão-Pavãozinho, no Rio

Do UOL, em São Paulo

Um incêndio atinge a comunidade Pavão-Pavãozinho, no Rio de Janeiro, desde o início da tarde desta quarta-feira (7).

O que aconteceu

O Corpo de Bombeiros informou ao UOL que os agentes seguem tentando apagar o fogo. Pelo menos três imóveis foram atingidos pelas chamas.

Não há risco de propagação. Até o momento, as autoridades dizem que não há registro de vítimas.

Imagens aéreas divulgadas pela agência de notícias AFP mostram o fogo na vegetação do morro. Alguns moradores aparecem jogando baldes de água nas chamas.

Bernardo Murilo Graça Rubião, da subprefeitura da zona sul do Rio, disse que o fogo se alastrou muito rapidamente. "Por causa dos fortes ventos lá de cima, atravessando aqui para o lado de Copacabana. A gente pediu mais efetivo do Corpo de Bombeiros, além da Defesa Civil e CET-Rio [órgão de trânsito]", afirmou à AFP, no início da tarde.