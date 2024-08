Homem tenta matar amigo com bombom envenenado por ciúmes da ex

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira, 6, acusado de tentar matar o próprio amigo com bombom envenenado e facadas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias). Como a identidade do acusado não foi divulgada, a defesa não foi localizada.

Conforme a investigação, a vítima, que permanece internada, passou mal após comer o chocolate envenenado com chumbinho dado pelo autor do crime.

"O acusado confessou o crime e disse que cometeu o delito porque estava com ciúmes da reaproximação do amigo com uma antiga companheira da própria vítima", afirmou a Polícia Civil do Rio.

Ainda de acordo com as investigações, a substância foi colocada dentro do doce pelo próprio acusado, que disse ser um presente da mulher para a vítima. Ao ver que o amigo comeu apenas um pedaço do bombom e reclamou do gosto, o acusado resolveu esfaqueá-lo para que o homicídio fosse consumado.

A polícia afirma que a vítima conseguiu buscar atendimento em uma unidade de saúde de Duque de Caxias, enquanto o autor do crime fugiu, sendo capturado em flagrante. O bombom também foi apreendido.