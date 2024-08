Guararapes tem lucro líquido de R$ 57,016 mi no 2º trimestre

A Guararapes registrou lucro líquido de R$ 57,016 milhões no segundo trimestre de 2024, revertendo prejuízo líquido de R$ 17,616 milhões reportado no mesmo período de 2023. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) consolidado foi de R$ 359,7 milhões no trimestre, alta de 50,6% na mesma base de comparação.

A receita líquida, por sua vez, alcançou R$ 2,314 bilhões de abril a junho, um avanço de 8,2% frente ao mesmo período de 2023. Segundo a varejista, mesmo com o registro de temperaturas mais altas que o esperado para o período, o segmento de Mercadorias apresentou crescimento de 10,5%, alavancado por aumento de volume e número de tickets, seguindo a tendência observada desde o início do segundo semestre de 2023.

A margem bruta de mercadorias atingiu 51,3%, evolução de 1,3 p.p. em relação ao mesmo período de 2023, resultado da utilização da capacidade operacional da fábrica de maneira mais eficiente e responsiva, aliado à sequência da otimização dos estoques, com melhor equilíbrio entre qualidade e volume, informou a companhia no release que acompanha os resultados.

A dívida líquida da Guararapes no final de junho totalizou R$ 904,8 milhões. O indicador de alavancagem (dívida líquida/Ebitda) reduziu para 0,7 vez, comparado a 1,0 vez em dezembro de 2023 e 1,8 vez em junho de 2023.

"Como parte da estratégia focada na otimização da sua estrutura de capital, a Guararapes tem realizado liquidação antecipada de debêntures, além da amortização das dívidas conforme cronograma de vencimento", destacou a empresa.