Famílias de membros de Força Interina da ONU devem deixar Líbano

ROMA, 7 AGO (ANSA) - As famílias dos membros da Força Interina da Organização das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) devem deixar o país, em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio.

A informação foi confirmada à ANSA nesta quarta-feira (7) pelo porta-voz da UNIFIL, Andrea Tenenti, após a ONU emitir uma ordem em maio passado, depois de França, Estados Unidos e Reino Unido, além de outras nações, tomarem medida semelhante.

Segundo Tenenti, desde maio, com a tensão aumentando na fronteira entre o Líbano e Israel, a missão se tornou um "posto de serviço não familiar".

"Muitas famílias partiram, embora algumas tenham permanecido em Beirute, onde a situação era mais calma. Agora, a nova medida também os preocupa", observou o porta-voz, acrescentando, no entanto, que é uma "medida temporária".

De acordo com Tenenti, a expectativa é de que a decisão dure "pelo menos até o final de agosto" e não pode ser descrita como "uma evacuação, mas sim como uma realocação".

O contingente da ONU é formado por cerca de 10 mil militares, incluindo mais de mil italianos. No início deste mês, a França, Estados Unidos e Reino Unido apelaram aos seus cidadãos para abandonarem o Líbano "o mais rapidamente possível". (ANSA).

