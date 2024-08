Faesc diz ser acertada medida da CNA sobre investigação contra a Argentina

São Paulo, 7 - A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) aprovou a iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) de protocolar no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) pedido de investigação de prática de dumping na comercialização do leite vindo da Argentina. "A venda de produtos a preços abaixo do custo de produção no Brasil vem prejudicando a produção nacional de leite em pó", disse em nota o presidente do Sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo. A CNA destacou que a medida é uma forma de corrigir as distorções de comércio desleal da Argentina à produção de leite ao longo de 2023.