Exército de Israel promete 'encontrar' e eliminar novo líder do Hamas

O chefe do Exército de Israel prometeu, nesta quarta-feira (7), "encontrar" e eliminar o novo líder do movimento islamista palestino Hamas, Yahya Sinwar, nomeado na terça-feira após o assassinato na semana passada de seu antecessor, Ismail Haniyeh.

"Vamos nos esforçar para encontrá-lo, atacá-lo e que seja substituído como chefe do comitê político" do Hamas, afirmou o chefe do Exército israelense, general Herzi Halevi, em um comunicado divulgado por seu porta-voz.

"Realizamos operações muito importantes nas últimas semanas, matamos o mais alto comando dos nossos inimigos mais perigosos e não vamos parar", declarou Halevi.

O Hamas nomeou Sinwar, que era o chefe do movimento em Gaza, para substituir Ismail Haniyeh, morto em 31 de julho durante uma visita a Teerã em um ataque com explosivos.

O ataque não foi reivindicado, mas o Irã e o Hamas culparam Israel e prometeram vingá-lo.

Israel acusa Sinwar, de 61 anos, de ser um dos mentores do ataque mortal lançado em 7 de outubro pelo Hamas em território israelense, que desencadeou a guerra em Gaza. Sinwar não aparece em público desde esse dia.