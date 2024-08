EUA diz que trégua em Gaza está muito próxima, apesar das tensões entre Israel e Hamas

Israel e o Hamas continuam perto de alcançar um acordo de cessar-fogo, insistiu a Casa Branca nesta quarta-feira (7), apesar dos receios crescentes de expansão do seu conflito a nível regional após o recente assassinato de um líder importante do grupo islamista palestino.

"Estamos mais perto do que nunca" de um acordo para um cessar-fogo em Gaza e da libertação dos reféns detidos pelo Hamas desde o ataque sem precedentes de 7 de outubro a Israel, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

"Há uma boa proposta para ambas as partes e ambas as partes devem aceitá-la para que possamos implementar" o acordo, acrescentou.

Kirby disse que os Estados Unidos continuam comprometidos com uma "diplomacia intensa" para evitar uma nova escalada depois que o Irã ameaçou se vingar pelo assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, atribuído a Israel.

O Hamas nomeou Yahya Sinwar - suposto mentor do ataque de 7 de outubro - como seu novo líder, aumentando o receio de que as tortuosas negociações de trégua se tornem ainda mais complicadas.

As autoridades americanas sinalizaram várias vezes nas últimas semanas que um acordo estava no horizonte, ao mesmo tempo que instaram Israel e o Hamas a aceitarem a proposta atual que levaria a uma trégua inicial de seis semanas.

"Nunca estivemos tão perto quanto acreditamos estar" de um acordo, disse a Casa Branca na terça-feira.

O governo dos EUA indicou que as negociações "chegaram à fase final" em uma nota, referindo-se às conversas telefônicas entre o presidente Joe Biden e os seus homólogos do Catar e do Egito, mas não forneceu mais detalhes.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou na terça-feira que apelou ao Irã e a Israel, aliado fiel de Washington, que evitem a escalada do conflito.