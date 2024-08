EUA aumentarão projeção de força na Austrália diante da "coercitiva" China

Por Kirsty Needham

SYDNEY (Reuters) - A Austrália começará a cofabricar armas teleguiadas com os Estados Unidos no próximo ano para aumentar o fornecimento para aliados no Indo-Pacífico e elevar a presença militar dos EUA no país, incluindo aviões bombardeiros, disseram as duas nações após conversas anuais sobre defesa.

Austrália e Estados Unidos já estão trabalhando para atualizar as bases aéreas no norte e no oeste da Austrália, que estão mais próximas de possíveis pontos de conflito com a China no Mar do Sul da China do que a capital australiana, Camberra.

Após as conversações anuais da AUSMIN em Annapolis, Maryland, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que haveria um aumento na presença das forças rotativas dos EUA na Austrália.

"Isso significará mais aeronaves de patrulha marítima e aeronaves de reconhecimento operando a partir de bases no norte da Austrália. Isso também significará deslocamentos mais frequentes de bombardeiros rotativos", afirmou ele.

Nos comentários iniciais, Austin disse que os dois aliados enfrentam desafios de segurança compartilhados, incluindo o "comportamento coercitivo" da China.

Uma declaração conjunta divulgada após as conversações da AUSMIN expressou preocupação com a atividade militar chinesa em torno de Taiwan e com as reivindicações marítimas excessivas da China no Mar do Sul da China.

Eles "observaram a grande preocupação com o comportamento perigoso e escalonador da China em relação às embarcações filipinas que operam legalmente dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas".

Não há bases militares dos EUA na Austrália, mas a cidade de Darwin, no norte do país, recebe uma Força Rotacional de Fuzileiros Navais dos EUA durante seis meses por ano e os EUA estão construindo instalações para seus fuzileiros navais e esquadrões aéreos visitantes nas bases australianas.