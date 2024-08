Douglas Luiz projeta boa temporada pela Juve e elogia Motta

TURIM, 7 AGO (ANSA) - Principal reforço da Juventus no atual mercado de transferências, o meio-campista Douglas Luiz está confiante que a Velha Senhora fará uma boa temporada e rasgou elogios ao técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta.

Em cinco anos no Aston Villa, o brasileiro marcou 22 gols e deu 24 assistências em pouco mais de 200 jogos, contribuindo para duas temporadas dos sonhos dos Villans sob o comando do espanhol Unai Emery.

O bom futebol do carioca em terras britânicas e o clima de renovação que a chegada de Motta trouxe fizeram a Juventus gastar quase 30 milhões de euros pelo jogador, além de ceder o ponta esquerda Samuel Iling-Junior e o meio-campista Enzo Barrenechea.

O atleta não escondeu o desejo de fazer a diferença em Turim e revelou ter ficado impressionado com a "grandeza" da Juventus.

"Tenho certeza de que faremos uma ótima temporada, mas ainda estamos nos acostumando com o trabalho do Motta e com o que ele nos pede. Será uma temporada importante e lutaremos juntos por grandes resultados", disse Douglas Luiz.

O brasileiro não escondeu que foi convencido rapidamente para aceitar a proposta dos bianconeri e analisou que foi um "passo importante" para sua carreira.

"Jogar pela Juve certamente não será fácil e sinto a responsabilidade, mas quero ser um exemplo para os jovens. Venho de uma liga que é considerada a mais difícil de jogar, estou feliz com essa experiência porque ela me deixou com muita coisa", acrescentou.

O ex-Aston Villa revelou que Danilo e Gleison Bremer influenciaram em sua decisão de trocar a Inglaterra pela Itália.

Além disso, Douglas Luiz falou que parece conhecer Motta há muito tempo.

"Motta é um treinador jovem e lhe dá liberdade para se comunicar livremente e falar sobre táticas, e nosso relacionamento é muito bom. A liberdade que ele me dá em campo, eu acho, pode fazer a diferença", concluiu. (ANSA).

