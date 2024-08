Dólar cai no Brasil em novo dia de busca global por ativos de risco

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar emplacou nesta quarta-feira a segunda sessão consecutiva de queda no Brasil, se reaproximando dos 5,60 reais, em sintonia com a baixa da moeda norte-americana ante outras divisas emergentes no exterior, em uma sessão marcada pela busca global por ativos de risco.

O dólar à vista fechou o dia em queda de 0,62%, cotado a 5,6236 reais. Em dois dias a moeda norte-americana à vista acumulou baixa de 2,05%. Na segunda-feira, os receios de que os EUA estejam a caminho de uma recessão fizeram o dólar chegar a ser cotado a 5,86 reais durante a sessão.

Às 17h12, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,57%, a 5,6405 reais na venda.

Na terça-feira investidores retomaram a busca por ativos mais arriscados, como ações e moedas de países emergentes, em movimento que teve continuidade nesta quarta-feira.

“O exterior está definindo a queda do dólar ante o real. Os investidores esqueceram um pouco a história de possível recessão nos Estados Unidos e foram em busca do risco”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

Outro fator que contribuía para o movimento era a queda do iene, após uma autoridade do Banco do Japão minimizar as chances de nova alta de juros no curto prazo. Nas últimas semanas, o avanço da moeda japonesa vinha provocando uma desmontagem de posições de carry trade em todo o mundo -- inclusive de operações realizadas com o real.

No carry trade, investidores tomam recursos em países como o Japão, onde as taxas de juros são baixas, e reinvestem em países como o Brasil, onde a taxa de juros é maior. Na desmontagem destas operações, o real vinha sendo penalizado.

“Com o aperto monetário no Japão, vimos o movimento de desmontagem do carry trade, que prejudicou o real. Agora temos uma fase de acomodação”, pontuou Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research.

Neste cenário, o dólar à vista oscilou entre a máxima de 5,6634 reais (+0,08%) às 9h, na abertura do dia, e a mínima de 5,5976 reais (-1,08%) às 12h12. Apesar de ter oscilado abaixo de 5,60 reais, a divisa acabou retomando parte da força.

A queda do dólar ante o real estava em sintonia com os recuos da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes, como o peso mexicano, o rand sul-africano, a lira turca e o peso chileno.

Por outro lado, em meio à baixa firme do iene, o dólar sustentava ganhos ante uma cesta de divisas fortes. Às 17h08, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,20%, a 103,190.

Pela manhã o Banco Central vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional em leilão para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.

À tarde o BC informou que o Brasil registrou fluxo cambial total positivo de 1,743 bilhão de dólares em julho, com saídas líquidas de 3,302 bilhões de dólares pelo canal financeiro e entradas de 5,046 bilhões de dólares pela via comercial.