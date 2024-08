Parte de hotel desaba e duas pessoas morrem na Alemanha; há feridos

As equipes de emergência tentavam resgatar nesta quarta-feira as pessoas presas no desabamento de um hotel no oeste da Alemanha, onde duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, informou a polícia local.

Uma mulher e um homem morreram no desabamento na noite de terça-feira em Krov, 110 quilômetros ao oeste de Frankfurt, afirmou o porta-voz da polícia, Joerg Teusch.

Na manhã desta quarta-feira, quatro pessoas - uma criança, duas mulheres e um homem - foram retiradas dos escombros, informou a polícia.

Um andar inteiro do estabelecimento desabou por razões desconhecidas quando 14 pessoas estavam no local - cinco delas conseguiram sair por conta própria.

"Conseguimos estabelecer contato com as sete pessoas soterradas e quatro delas foram resgatadas com ferimentos leves, é um milagre", disse Teusch.

Ele acrescentou que três pessoas ainda estavam presas sob os escombros e "provavelmente gravemente feridas".

Os bombeiros ordenaram a evacuação de várias casas próximas ao prédio e os serviços de emergência enviaram 250 funcionários ao local.