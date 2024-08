Como saber qual é meu número do PIS/Pasep?

Os números do PIS e do Pasep são usados pelo trabalhador para consultar se ele tem direito a alguns benefícios, como o abono salarial e o saque das cotas do fundo do PIS/Pasep.

A diferença entre os dois é que um é ligado a trabalhador da iniciativa privada (PIS) e o outro, a trabalhador do serviço público (Pasep).

O número do PIS é o mesmo do NIS (Número de Identificação Social) e do NIT (Número de Identificação do Trabalhador).

Os números podem ser encontrados em alguns documentos:

Carteira de trabalho

Extrato do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)

Cartão Cidadão (só para PIS)

Agência da Caixa, com documento oficial com foto (só para PIS)

Agência do Banco do Brasil, com RG e CPF (só para Pasep)

Outra forma de conseguir os números é pelo site do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Veja o passo a passo:

Acesse o site do CNIS

Escolha o item "Cidadão"

No canto superior, à esquerda, clique em "Inscrição"

Escolha a opção "Filiado"

Preencha os campos com suas informações pessoais

Após clicar em continuar, aparecerá uma faixa vermelha com o seu NIT. Esse é o seu número do PIS ou do Pasep

O que é o PIS/Pasep

O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas pelos quais as empresas e órgãos públicos depositam contribuições em um fundo ligado aos seus empregados, o fundo do PIS/Pasep.

O dinheiro desse fundo atualmente vai para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), que paga benefícios como o abono salarial e o seguro-desemprego.

Mas, entre 1971 e 1988, os depósitos das empresas e órgãos públicos eram feitos em nome de cada um dos trabalhadores, em contas individuais. Cada trabalhador, então, era dono de uma parte (cota) no fundo.

É essa a razão de só possuir cotas no fundo quem trabalhou com carteira assinada em empresa privada ou no serviço público entre 1971 e 1988.

O saque dessas cotas do fundo PIS/Pasep é liberado em algumas condições.