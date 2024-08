China conquista ouro inédito no nado artístico por equipes em Paris-2024

A equipe da China terminou em primeiro lugar na prova da rotina acrobática do nado artístico dos Jogos de Paris-2024, ganhando seu primeiro ouro na modalidade.

As chinesas conseguiram uma pontuação total de 996,1389. A medalha de prata ficou com os Estados Unidos, que obtiveram 914,3421 e voltaram a subir ao pódio olímpico desta disciplina pela primeira vez desde Londres-2012.

A Espanha levou o bronze, com a pontuação total de 900,7319.

Nesta edição marcada pela ausência da equipe russa, que dominou o nado artístico nos últimos seis Jogos, as chinesas não deram chances ás adversárias.

As asiáticas, que chegaram liderando a classificação após o exercício livre e a rotina técnica, não falharam e acabaram conquistando o primeiro ouro da seleção olímpica após se mostrarem mais uma vez inalcançáveis na rotina acrobática que encerrou a prova nesta quarta-feira.

Este exercício, que depois da mudança no sistema de pontuação estreou nestes Jogos de Paris-2024, é o mais espetacular dos três que contam para o resultado final e as nadadoras chinesas, treinadas por seu compatriota Zhang Xiaohuan e pela ex-técnica da seleção espanhola Anna Tarrés, foram as que fizeram a melhor exibição no Centro Aquático Olímpico, ao norte de Paris.

Firmes e precisas, as atuais campeãs mundiais lideraram nos três exercícios somando um total de 996,1389 pontos e se consagraram como nação dominante no nado artístico na ausência das russas.

A competição do nado sincronizado continua na sexta-feira com a rotina técnica de dupla e no sábado com o exercício livre, que juntos decidirão quem são as medalhistas nesta especialidade.

rs/ma/aam/rpr

© Agence France-Presse