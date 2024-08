Chile se unirá à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) - O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou que o país vai aderir à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do mandato brasileiro à frente do G20.

A confirmação do político chileno foi feita ao lado do seu homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que visitou a nação sul-americana nos últimos dias.

"Nos juntamos à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, liderada pelo Brasil. Quem melhor do que o Brasil e o presidente Lula para liderar essa iniciativa, dada a experiência no combate à fome e à pobreza, em um foco de alimentação, de nutrição e educação. Não tenho nenhuma dúvida que podemos trabalhar em conjunto", disse Boric.

A iniciativa, que tem o objetivo de combater a fome e a pobreza que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo, é a bandeira do Brasil enquanto presidente do G20 em 2024. A aliança terá sedes em Brasília e em Roma, capital da Itália, segundo Lula.

Aprovada pelos membros do G20, o projeto será lançado oficialmente na cúpula do grupo em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, mas já está aberto a adesões do mundo todo.

"Em apenas 18 meses, já tiramos 24 milhões de pessoas do mapa da fome. E vamos acabar com a fome outra vez, porque a fome não é um fenômeno da natureza. A fome é falta de vergonha naqueles que governam os países do mundo inteiro, porque a gente poderia acabar com a fome com facilidade", concluiu o mandatário brasileiro. (ANSA).

