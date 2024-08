Candidatos do 'Enem dos Concursos' já podem consultar local de prova

Os 2,1 milhões de candidatos a uma vaga do Concurso Público Nacional Unificado podem acessar, a partir desta quarta-feira (7), o cartão de confirmação da inscrição no chamado "Enem dos Concursos". O documento traz os locais de aplicação das provas.

O que aconteceu

Provas do "Enem dos Concursos" serão aplicadas no dia 18 de agosto. Marcado inicialmente para o dia 5 de maio, o certame foi adiado em função dos temporais que devastaram o Rio Grande do Sul.

Aplicação será realizada para os 2,1 milhões de candidatos inscritos. O adiamento não permitiu novas inscrições no edital. Os participantes disputam 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

Malotes com as provas estão mantidos em sigilo. Segundo o Ministério da Gestão, os exames que seriam aplicados em maio foram recolhidos e levados para locais seguros. Os 18.757 malotes foram analisados e não foi identificada nenhuma violação.

Resultado definitivo será anunciado no dia 21 de novembro. A divulgação das notas das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será em 8 de outubro. Para os aprovados, a convocação para posse e realização de cursos de formação deve acontecer em janeiro de 2025.

Como consultar

Os cartões de confirmação estão disponíveis na Área do Candidato. A página é a mesma utilizada no momento da inscrição. Para acessar, os candidatos devem usar seus dados da conta Gov.BR para fazer login.

Os locais de provas podem ter sido alterados. A consulta é importante para verificar se a área de aplicação foi mantida em relação à divulgação para as provas no início de mês de maio. No momento do adiamento, o governo garantiu que a prioridade era manter os mesmos locais.

Mudança de cidade não é mais autorizada. Os candidatos podem solicitar a correção do cartão de confirmação. Ainda assim, fica vedado o pedido de alteração do município de aplicação. O "Enem dos Concursos" será realizado em 228 cidades.

Governo recomenda o cartão no dia da aplicação. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Cesgranrio pedem que os candidatos levem a confirmação para evitar problemas.