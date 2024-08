Brasileiro Augusto Akio conquista medalha de bronze no skate park em Paris

(Reuters) - O brasileiro Augusto Akio conquistou nesta quarta-feira o bronze no skate park na Olimpíada de Paris, a 14ª medalha da delegação brasileira nos Jogos e a segunda conquistada no skate após o bronze de Rayssa Leal no street.

Conhecido como "Japinha", Akio tem 23 anos e mora em Curitiba. Ele foi medalha de prata no Campeonato Mundial da categoria disputado no ano passado nos Emirados Árabes Unidos.

O bronze veio com a nota 91,85 em sua última e melhor volta na final do skate park masculino em La Concorde.

O australiano Keegan Palmer ficou com o ouro ao obter 93,11 em sua melhor volta, enquanto o norte-americano Tom Schaar levou a prata ao obter 92,23 em seu melhor desempenho.

Os também brasileiros Pedro Barros e Luigi Cini terminaram na quarta e sétima posição entre os oito finalistas, respectivamente. Barros foi medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, na estreia olímpica da modalidade.

O Brasil soma agora duas medalhas de ouro, cinco de prata e sete de bronze em Paris.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)