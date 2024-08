Bolsas de NY fecham em queda com piora no fim do pregão, sob peso de ações techs

Os mercados acionários de Nova York fecharam em queda, após perder forças próximo ao fim do pregão. A pressão sobre ações de tecnologia reverteu a recuperação exibida na véspera, em meio ao tombo de 20% no papel da Super Micro Computer.

O índice Dow Jones caiu 0,60%, aos 38.763,45 pontos, o S&P 500 declinou 0,77%, aos 5.199,50 pontos e o Nasdaq fechou em queda de 1,05%, aos 16.195,81 pontos.

Entre os destaques na sessão, SMD despencou 20,14%, uma dia após informar lucro aquém da expectativa do mercado. Na esteira, Nvidia recuou 5,12%, acompanha de pares no setor de chips semicondutores, entre elas Broadcom (-5,30%) e Intel (-3,65%).

O papel da Airbnb desabou 13,38%, depois que a plataforma de locação de imóveis por temporada revelou ter lucrado menos no segundo trimestre.

A deterioração do sentimento ao longo da tarde apagou os ganhos que os principais índices de Wall Street exibiam na abertura, quando repercutiam falas de vice-presidente do Banco do Japão (BoJ), Shinichi Uchida. O dirigente indicou que o BoJ não deve subir juros, o que imprimiu um ambiente de busca por risco globalmente.

Apesar do tombo em pregões recentes, o S&P 500 ainda acumula alta de cerca de 9% no ano até o momento. A Oanda explica que movimentos na dimensão da retração do índice nas últimas sexta-feira e segunda-feira são relativamente comuns. "Desde 1930, o S&P 500 registrou uma média de três quedas de 5% por ano", explica.